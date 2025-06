Ist schwangere Kim Virginia bald etwa wieder im Reality-TV?

Kim Virginia Hartung (30) ist wohl einer der Ur-Sterne am Reality-TV-Himmel. Seit geraumer Zeit müssen ihre Fans allerdings ohne sie auskommen. Offenbar scheinen einige die selbstbewusste Influencerin in Realityshows zu vermissen, weshalb ein Fan auf Instagram fragt, ob sie plane, demnächst in den Trash-Kosmos zurückzukehren. "Kein TV-Format würde eine Schwangere teilnehmen lassen. Deshalb musste ich leider viele Formate absagen, die in Verhandlung waren", lautet ihre Antwort. Vorerst müssen ihre Fans also auf Kim verzichten. Ob sie mit einem Baby noch genug Zeit hat, um ihrer Reality-Karriere nachzukommen, ist fraglich.

So ganz im Stich möchte sie ihre Community dann allerdings doch nicht lassen. Komplett kann und möchte sie ihre Präsenz in der Unterhaltungswelt nämlich nicht aufgeben. Ihre Schwangerschaft hat sie offenbar nicht davon abgehalten, an neuen Möglichkeiten zu arbeiten – sie kündigt in ihrer Story eine Überraschung an! "Es wird TV-technisch etwas anderes kommen", deutet die 30-Jährige an und setzt hinter ihre Worte ein Emoji, das sich den Finger auf den Mund hält.

In den vergangenen Wochen hatte Kim mit den Folgen eines Vorfalls zu kämpfen, bei dem sie körperliche Gewalt erlebte. Ihren Fans erzählte der Realitystar in ihrer Social-Media-Story, dass es ihr langsam, aber sicher wieder besser gehe. "Mental geht es also zumindest etwas bergauf", erklärte die Influencerin. Sie berichtete, dass sie sich wieder mit Menschen trifft und sich langsam wieder ins soziale Leben integriert.

