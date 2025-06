"Sanfter Riese": Kim Virginia verteidigt Ex-Verlobten Nikola

Kim Virginia Hartung (30) hat sich auf Instagram in einem ausführlichen Statement an ihre Fans gewandt. Nach den jüngsten Ereignissen rund um die Fehlgeburt ihres gemeinsamen Kindes mit Ex-Verlobtem Nikola Glumac (29) und der darauffolgenden Trennung gerieten beide verstärkt in die Kritik durch Außenstehende. Besonders auffällig: Auch Nikola selbst wurde massiv angefeindet. Dies nahm Kim nun überraschend zum Anlass, ihren Ex in Schutz zu nehmen. Sie erklärte, dass die Anfeindungen ihn schwer getroffen hätten. "Wer Nikola kennt, weiß: Er ist ein sanfter Riese. Ein liebevoller Mensch", betonte sie in ihrem Statement und ergänzte: "Ich verstehe nicht, wie man auf ihn losgehen kann – nur für ein bisschen Aufmerksamkeit oder Klicks [...] Mich trifft das weniger – ich bin es gewohnt. Aber bei meinen Liebsten hört mein Verständnis auf."

Die Kritik in Form von unzähligen Hassnachrichten und Drohungen stieß Kim besonders bitter auf. Die ehemalige Beauty & The Nerd-Teilnehmerin stellte klar, dass für sie eine Grenze überschritten wurde. Konkret berichtete sie von grausamen Nachrichten, die ihr geschickt wurden, in denen nicht nur ihre Glaubwürdigkeit angezweifelt, sondern auch schockierende Drohungen formuliert wurden. "Menschen schreiben Sachen wie: 'Ich schneide dir den Bauch auf, mach Brustfilet daraus und verfüttere es an Nikola, der ist eh ein Kannibale wegen seiner Tattoos'", so Kim.

In ihrem Statement äußerte sie sich außerdem zu ihrer persönlichen Gefühlslage. "Ich nehme aktuell Antidepressiva, schon seit einer Weile, und wie viele von euch wissen: Die ersten zwei, drei Wochen können da echt herausfordernd sein. An dieser Stelle auch wichtig – ich bin natürlich in ärztlicher Betreuung", erklärte sie. Von all den Gerüchten und Spekulationen, die in den vergangenen Monaten aufkamen, lasse sie sich aber nicht beeindrucken – und vor allem nicht von denjenigen Hatern, die ihre Schwangerschaft infrage stellen. Denn es könne nun mal niemand wissen, was wirklich wahr ist, außer Kim und Nikola selbst.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, TV-Bekanntheit

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Juni 2025