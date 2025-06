Kim Virginia hat die Video-Statements aus Profil entfernt

Vor zwei Tagen teilte Kim Virginia Hartung (30) ein ausführliches Statement auf ihrem Instagram-Profil. In gleich fünf Videos äußerte sie sich zu ihrer Stillgeburt und den Vorwürfen, sie habe sowohl die Schwangerschaft als auch den tragischen Verlust ihres Babys nur vorgetäuscht. Ein Blick auf ihr Social-Media-Profil verrät aber nun: Inzwischen sind die Clips nicht mehr auf ihrem Profil zu finden – Kim hat sie offensichtlich entfernt. Weiterhin aufrufbar sind aber die Babybauchfotos, die sie zeitgleich zu ihrem Statement teilte und derentwegen sie eine Menge Hass und Kritik erntete.

Bereut Kim inzwischen etwa ihre Aussagen in den Videos? Auch wenn sie sich inzwischen wieder öfter in ihren Storys zu Wort meldet, äußerte sie sich dazu bislang noch nicht. Jedoch ging sie erst kurz zuvor mit ihren Kritikern hart ins Gericht: Nachdem sie sich zunächst sehr gefasst zu allem, was gerade passiert, geäußert hatte, flossen in einer Instagram-Story dann doch Tränen bei der Influencerin. "Ich gucke mir gerade diese Kommentarspalten an. Was ist mit der Menschheit los?", fragte sich die 30-Jährige fassungslos. Lange habe sie versucht, stark zu sein, aber das gehe mittlerweile zu weit: "Wie kann man so wenig Respekt haben vor einem verstorbenen unschuldigen Kind? Ihr solltet euch schämen! [...] Das ist krank. Das ist komplett krank."

Die Situation scheint sehr verworren – das mag wohl auch ein Grund sein, weshalb die kritischen Stimmen im Netz immer lauter werden. Auch mit den inzwischen gelöschten Statement-Videos brachte Kim nicht mehr Licht ins Dunkel. Ihre Schwangerschaft verkündete die Reality-TV-Bekanntheit vergangenen Februar offiziell. Sie und ihr damaliger Partner Nikola Glumac (29) freuten sich unendlich auf ihren Nachwuchs. Ihre Community zweifelte aber schon damals an der Echtheit – vor allem, weil die werdenden Eltern sich mit Beweisen dafür sehr zurückhielten. Den Verlust ihres Kindes teilte Nikola vor wenigen Tagen auf Instagram mit – die genauen Umstände erklärten sie bisher aber noch nicht.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung im Juni 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac, Realitystars

