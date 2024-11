Danielle Bregoli nach Krebsbekanntmachung erstmals gesichtet

Trotz schockierender Diagnose ein Lächeln im Gesicht: Danielle Bregoli, auch bekannt als Bhad Bhabie, wurde diese Woche das erste Mal nach der Bekanntgabe ihrer Krebserkrankung in Calabasas gesichtet, wie Fotos ⁣zeigen, die TMZ vorliegen. Gemeinsam mit ihrem Freund Le Vaughn zeigte sie sich in einer schwarzen Leggings und einem dazu passenden Shirt, dazu trug sie Fell-Slipper und eine Designerhandtasche. Ihren Kopf bedeckte sie, genau wie ihr Freund, mit einer Mütze. Beide schienen auf dem Weg zu ihrem Auto über einen Witz gelacht zu haben und wirkten trotz der Umstände glücklich. Das Magazin schätzte ein, "dass es ein gutes Zeichen sei, dass Danielle trotz ihrer Behandlung in der Öffentlichkeit zu sehen ist."

Mit 13 Jahren wurde die Künstlerin mit ihrem Satz "Catch me outside, how 'bout that?" in der Show "Dr. Phil" weltberühmt und sie baute sich eine riesige Fangemeinde auf – offensichtlich sorgten sich diese auch um den Gesundheitszustand der mittlerweile 21-jährigen Rapperin. In einer Instagram-Story reagierte sie diesen Monat auf die Vorwürfe "sie hätte zu viel abgenommen", mit den Worten: "Es tut mir leid, dass meine Krebsmedikamente mich abnehmen ließen [...] ich nehme langsam wieder zu." Mit der Veröffentlichung einer Krebsdiagnose haben die Fans auf die Abnehmvorwürfe natürlich nicht gerechnet, viele waren geschockt.

Noch im März begeisterte sie ihre Follower mit der Geburt ihres ersten Kindes gemeinsam mit ihrem Rapper-Freund. Sie verkündete die schönen Nachrichten mit einem Schwarz-Weiß-Foto ihrer Tochter Kali Love auf Instagram. Auf dem Bild kuschelte sie liebevoll mit dem kleinen Baby, dessen Gesicht nicht zu erkennen war, da es eine Mütze aufhatte. Ihren beruflichen Erfolg als Model für Marc Jacobs (61) kombinierte sie mit ihrem privaten Glück – unter den Fotos vom Shooting verriet sie damals auf Instagram das Geschlecht ihres Kindes. Nach so einem großen Glück hoffen die Fans jetzt, dass sie ihre Krankheit schnell besiegt und wünschten ihr auf X "eine schnelle Genesung."

Anzeige Anzeige

Instagram / bhadbhabie Danielle Bregoli, Rapperin

Anzeige Anzeige

Instagram / bhadbhabie Rapperin Bhad Bhabie mit ihrem Neugeborenen

Anzeige Anzeige