Kanye West beschuldigt seine Ex-Assistentin der Erpressung!

Das Drama um Kanye West (46) geht in die nächste Runde. Nachdem der Skandalrapper bereits von mehreren seiner Ex-Mitarbeiter verklagt wurde, reihte sich zuletzt auch seine Ex-Assistentin ein. Lauren Pisciotta unterstellt ihrem ehemaligen Chef, sie belästigt zu haben. Zu den Vorwürfen hat Kanye eine klare Meinung: Er behauptet, sie wolle ihn erpressen! "Als Reaktion auf diese unbegründeten Anschuldigungen wird Ye eine Klage gegen Frau Pisciotta einreichen, die ihn aktiv sexuell verfolgt hat, um eine Anstellung und andere materielle Vorteile zu erzwingen, und dann Erpressung betrieben hat, als ihre Annäherungsversuche zurückgewiesen wurden", berichtet ein Rechtsvertreter des Musikers laut TMZ.

Lauren verklagt ihren ehemaligen Arbeitgeber wegen Vertragsbruchs, sexueller Belästigung, unrechtmäßiger Kündigung und feindseliger Arbeitsumgebung. In den offiziellen Gerichtsdokumenten behauptet die 35-Jährige, Kanye habe ihr anzügliche und übergriffige Nachrichten und Videos geschickt – unter anderem einen Clip, in dem er beim Sex zu sehen gewesen sein soll. Während eines Telefonats soll er sich zudem selbst befriedigt haben und sie dazu aufgefordert haben, zu erraten, was er gerade tue. 2022 habe der "Famous"-Interpret sie dann gefeuert und ihr bis heute nie die vereinbarte Abfindung ausgezahlt.

Laut Kanye sah die Zusammenarbeit angeblich ganz anders aus: Er habe sie gefeuert, weil sie unqualifiziert gewesen sei und unangemessene Summen von Bargeld von ihm verlangt habe, einschließlich eines Gehalts von umgerechnet über 3,6 Millionen Euro. Kanye beklagt zudem das "laszive, gestörte Verhalten" seiner ehemaligen Assistentin – sie habe ihm angeblich Nacktbilder zukommen lassen. Darüber hinaus soll Lauren das Handy des Ex-Mannes von Kim Kardashian (43) geklaut haben, um Beweise zu vernichten, die sich nicht mit ihrer Darstellung der Ereignisse decken.

Instagram / laurenpisciotta Lauren Pisciotta, Ex-Assistentin von Kanye West

Getty Images Kanye West, Rapper

