Ganz die Mama: Kaia Gerber zeigt ihre Supermodelmaße

Kaia Gerber (23) wurde am Neujahrstag beim Genießen eines entspannten Strandurlaubs in Cabo San Lucas, Mexiko, gesichtet. Die Tochter von Cindy Crawford (58) zeigte sich in einem knappen, blauen Bikini am Strand und genoss das türkisfarbene Wasser, ohne ihren Freund, den Schauspieler Austin Butler (33), an ihrer Seite, wie Fotos der TMZ zeigen. Das Paar, das seit 2021 zusammen sein soll, heizt damit erneut Trennungsgerüchte an, die seit Oktober kursieren, als sie zuletzt gemeinsam fotografiert wurden. Begleitet wurde Kaia bei ihrem Mexiko-Trip von zwei Freunden, die aber lieber am Ufer blieben, während sie fröhlich im Meer planschte.

Kaia und Austin hatten ihre Beziehung im Februar 2022 offiziell gemacht und waren nach ihrem Debüt als Paar bei der Met Gala in jenem Jahr auf verschiedenen Events gemeinsam auf dem roten Teppich zu sehen. Ihre innige Verbindung, oft auch durch öffentliche Zuneigungsbekundungen gezeigt, schien unerschütterlich. Doch seit einigen Monaten war Austin bei Auftritten, wie auf der Premiere seines Films "The Bikeriders", allein unterwegs. Während er früher regelmäßig ihre Seite zierte, wurde die 23-Jährige nun erstmals wieder solo gesichtet, was die Spekulationen über eine mögliche Trennung anfeuert.

Abseits ihrer aktuellen Beziehungsturbulenzen hat Kaia ihre Karriere immer weiter ausgebaut. Mit ihrem Erfolg auf den Laufstegen dieser Welt tritt sie in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter Cindy Crawford. Doch auch die Schauspielerei hat es ihr angetan. Mit Auftritten in Produktionen wie "Bottoms" und "American Horror Stories" erweitert sie ihr Repertoire. Austin, bekannt durch seine oscar-nominierte Darstellung in "Elvis", soll sie dabei inspiriert haben. Trotz ihrer eigenen Erfolge bleibt ihre unübersehbare Fotogenität eine Hommage an ihre Mutter – und auch privat sorgen Parallelen wie ihre Beziehung zu erfolgreichen Männern aus Hollywood für Gesprächsstoff.

Getty Images Kaia Gerber mit ihrer Mutter Cindy Crawford, November 2015

Getty Images Kaia Gerber und Austin Butler im April 2023

