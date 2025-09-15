Josh Stanley packt aus: So eng ist er mit den Geissens

Josh Stanley (29), der aktuell in der TV-Show Love Island VIP zu sehen ist, hat nun verraten, wie eng sein Verhältnis zu der berühmten Millionärsfamilie Geiss tatsächlich ist. Der Reality-Star trifft Carmen Geiss (60) und Robert Geiss (61) nach eigener Aussage noch regelmäßig. "Wir sehen uns beim Pool im Yachtclub. Wir sehen uns, sagen 'Hallo' und quatschen ein bisschen", erklärte Josh bei einem Event gegenüber Promiflash. Der Kontakt beschränkt sich aber nicht nur auf Smalltalk – Josh arbeitet auch hin und wieder für die Familie, und zwar hinter den Kulissen.

Wie der Musiker weiter verriet, ist er manchmal als Kameramann bei der beliebten TV-Show "Die Geissens" im Einsatz. Es sei aber vor allem Carmen, mit der er sich besonders gut versteht. "Sie bringt immer gute Laune, ich bin immer am Lachen mit Carmen", schwärmte Josh. Die temperamentvolle Art der Unternehmerin beschreibt er als "lustig" auf die beste Art und Weise. Offenbar herrscht zwischen den beiden ein freundschaftliches Verhältnis, das auch abseits der Kamera für gute Stimmung sorgt.

Bekannt wurde Josh Stanley zuerst durch TV-Formate, später machte er sich auch als Musiker einen Namen. Mit seiner offenen und sympathischen Art punktet er nicht nur bei "Love Island VIP", sondern scheint auch perfekt in den Alltag der Geissens zu passen. Die Freundschaft zu Carmen und ihrer Familie zeigt: Josh fühlt sich auch hinter der Kamera in Gesellschaft bekannter Gesichter pudelwohl. Selbst Termine wie das Treffen im Yachtclub lassen sich offenbar problemlos in seinen vollen Kalender einbauen.

Instagram / joshstanleymc Josh, "Are You The One?"-Teilnehmer der sechsten Staffel

Imago Carmen und Robert Geiss im Oktober 2024

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidat Josh