Hulk Hogans Ex postete Erinnerungsfoto kurz vor seinem Tod

Hulk Hogans (71) Ex-Frau Linda Hogan (65) hat nur vier Tage vor seinem Tod ein Erinnerungsfoto aus gemeinsamen Zeiten in den 1990er-Jahren geteilt. Die TV-Bekanntheit postete das Bild auf Instagram und schrieb dazu: "Die guten alten Zeiten." Auf der Aufnahme, die 1996 auf der NATPE Convention in Las Vegas entstand, trägt Linda ein elegantes schwarzes Kleid und hat ihren Arm um den WWE-Star gelegt. Hogans plötzlicher Tod im Alter von 71 Jahren wurde nur wenige Tage später bekannt gegeben. Medienberichten zufolge ereignete sich der tragische Vorfall in seinem Zuhause in Clearwater, Florida.

Die WWE-Legende hatte in den vergangenen Wochen Berichten zufolge mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nach einer Operation kam es bei Hulk Hogan zu Komplikationen, die ihn bereits im Juni ins Krankenhaus brachten. Ein Sprecher dementierte damals Spekulationen über eine ernsthafte Verschlechterung seines Zustands und erklärte, die Operation sei erfolgreich gewesen. Am frühen Donnerstagmorgen sollen Rettungskräfte alarmiert worden sein, doch letztlich konnte der Wrestling-Star nicht gerettet werden. Laut Meldungen hatte er einen Herzstillstand erlitten.

Linda und Hulk Hogan waren 26 Jahre lang verheiratet und hatten gemeinsam nicht nur zwei Kinder, Brooke (37) und Nick (34), sondern feierten auch in der Wrestling-Szene große Erfolge. Ihr gemeinsames Leben wurde in der Reality-Show "Hogan Knows Best" dokumentiert, wo sie als Paar und Familie stets im Rampenlicht standen. Die Ehe endete allerdings 2009 nach einer turbulenten Scheidungsphase. Trotz aller Differenzen schien Linda zuletzt nostalgisch auf ihre gemeinsame Zeit zurückzublicken, was ihr jüngster Instagram-Beitrag verdeutlicht. "Die guten alten Zeiten" – Worte, die nun, nach Hogans plötzlichem Tod, eine ganz besondere Tragik bekommen.

Instagram / linda_hogan_ Linda und Hulk Hogan

MEGA Hulk Hogan, ehemaliger Profi-Wrestler

Getty Images Linda und Hulk Hogan im Jahr 2006