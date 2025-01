Drew Barrymore teilt rührende Worte über BFF Cameron Diaz

Drew Barrymore (49) hat auf Instagram eine rührende Hommage an ihre langjährige Freundin Cameron Diaz (52) geteilt. Die beiden Schauspielerinnen verbindet eine Freundschaft. Im Netz postete Drew nun eine Bilderreihe, die Momentaufnahmen ihrer gemeinsamen Erinnerungen zeigt – von einem aktuellen Selfie bis hin zu witzigen Szenen von früheren Filmsets. "Alles, was ich tun muss, ist vor ihr zu stehen, und sie sieht alles, was ich bin und wofür ich stehe", schrieb die 48-Jährige dazu. Cameron ist für sie nicht nur eine Freundin, sondern jemand, der sie auf einer besonders tiefen Ebene versteht: "Sie schaut mich an, und sie sieht mich."

Die Freundschaft der beiden geht weit über ihre gemeinsame Zeit bei den Dreharbeiten von "3 Engel für Charlie" und Co. hinaus. Drew und Cameron lernten sich bereits als Teenager kennen, als die Schauspielerin in einem Coffeeshop arbeitete und Cameron als Model tätig war. Seitdem haben sie unzählige Höhen und Tiefen zusammen erlebt. Von Beziehungen, Hochzeiten und Scheidungen bis hin zu Familienglück – die beiden stehen sich seit Jahren nahe und sind stets in Kontakt.

Die beiden Hollywood-Ladys stehen zwar heute weniger im Rampenlicht als früher, doch Cameron steht kurz vor ihrem Film-Comeback. Nachdem sie sich in den vergangenen Jahren verstärkt aus dem Schauspielgeschäft zurückgezogen hatte, ist sie schon bald wieder in dem Netflix-Streifen "Back in Action" gemeinsam mit Jamie Foxx (57) zu sehen. Zudem wird die Zweifachmama Berichten zufolge ihre Synchronsprecher-Rolle als Prinzessin Fiona im fünften Teil des Animationsfilms "Shrek" wieder aufnehmen. Abseits des beruflichen Trubels genießen Drew und Cameron die Zeit mit ihren Familien – Drew mit ihren zwei Töchtern und Cameron mit ihrem Mann Benji Madden und den beiden Kids.

Anzeige Anzeige

Instagram / drewbarrymore Drew Barrymore und Cameron Diaz

Anzeige Anzeige

Getty Images Drew Barrymore und Cameron Diaz im Mai 2019 in Hollywood

Anzeige Anzeige