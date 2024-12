Jenefer Riili gibt Details zu ihrer neuen Beziehung preis

Gerade erst hat Jenefer Riili (31) es bekannt gegeben: Sie ist wieder glücklich vergeben! Ihr neuer Partner hört auf den Namen Daniel Wein und scheint die Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheit äußerst glücklich zu machen. Im Interview mit Promiflash verrät die Influencerin jetzt die ersten Details: So erzählt sie zum Beispiel, dass sie und ihr Partner das erste Date auf dem Oktoberfest in München hatten! Für Jenefer stand außerdem schnell fest, dass sie sich zu ihrem Freund hingezogen fühlt. Aber war es Liebe auf den ersten Blick? "Es war relativ schnell klar, den will ich, ja", bestätigt die Blondine.

Jenefer erzählt auch, dass sie praktisch jeden Tag miteinander verbringen. Die Internetbekanntheit gibt gegenüber Promiflash zu, dass die beiden allerdings noch nicht zusammengezogen sind – doch die gemeinsame Zeit mit ihrem Freund sei für sie "wunderschön". Das sieht man ihr auch an: Auf Social Media teilt sie als Ankündigung, dass sie wieder vergeben ist, zwei vielsagende Fotos: Auf einem lächelt sie Daniel verliebt an, auf dem anderen küssen sie sich. Da hat Daniel sogar seinen Arm zärtlich um seine Herzdame gelegt und zieht sie eng an sich.

Daniel scheint für die Seriendarstellerin ein kleiner Lichtblick zu sein: Im Liebesleben von Jenni ging es zuletzt nämlich sehr holprig zu. Nachdem sie vor einigen Jahren am Set von "Berlin - Tag & Nacht" mit Matthias Höhn (28) zusammenkam, hießen die beiden daraufhin einen gemeinsamen Sohn willkommen. Doch dann ging alles schief: Matze betrog die Schauspielerin mit einer anderen Darstellerin der BTN-Crew. Seitdem fliegen zwischen ihm und Jenni immer mal wieder die Fetzen.

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili und ihr neuer Freund im November 2024

Instagram / jenefer_riili Matthias Höhn und Jenefer Riili mit ihrem Sohn

