Mats Hummels' Freundin Nicola begeistert mit Bikini-Bildern

Fußball-Profi Mats Hummels (36) und Nicola Cavanis (26) gelten seit Oktober 2024 offiziell als Paar. Beim prestigeträchtigen Ballon d’Or in Paris strahlten der Ex-Nationalspieler und das Model Arm in Arm auf dem roten Teppich. Jetzt sorgt Nicola mit einem Instagram-Post für Aufsehen: In einem Video zeigt sie sich in unterschiedlichen Bikinis – ein Anblick, der nicht nur ihre Fans, sondern auch Mats begeistert. Zu dem Beitrag schrieb sie eine tiefgründige Nachricht zum Thema Freiheit und Selbstbestimmung und greift einen Songtext eines bekannten deutschen Musikduos auf: "Wenn ich mich fangen lasse, dann nur vom Leben, wie Rosenstolz sagen würde."

Der Post wurde innerhalb weniger Stunden ein voller Erfolg und sammelte über 50.000 Likes, darunter auch ein "Gefällt mir" von Mats, der gegenwärtig in Italien bei der AS Rom kickt. In den Kommentaren überschlagen sich die Fans mit Lob. "Mal wieder unglaublich, Nicola", schwärmt ein Nutzer, während ein anderer sie als "die heißeste Frau der Welt" bezeichnet. Einige Fans nennen die gebürtige Münchnerin sogar "eine Frau von einem anderen Planeten". Nicola, die eigentlich mal Hebamme werden wollte, spielt mit ihren rund zwei Millionen Followern in der oberen Influencer-Liga mit. Für sie gehört Instagram längst zum Job. Private Einblicke gewährt Nicola auf ihrem Account allerdings nur selten.

Die 26-Jährige startete ihre Modelkarriere bereits mit sieben Jahren, als sie für die Kinder-Linie der Marke Escada vor der Kamera stand. "Das war allerdings mein erster und letzter Job, bis ich mich nach meinem Realschulabschluss bei einer Modelagentur bewarb", erinnerte sich die gelernte Kauffrau für Versicherungen und Finanzen einst im Gespräch mit Forum. Zehn Jahre später, mit 17 Jahren, unterschrieb sie ihren ersten Vertrag. Seitdem war sie nicht nur auf zahlreichen Magazin-Covern zu sehen, sondern auch Teil exklusiver Werbekampagnen. Privat scheint es ebenfalls bestens für Nicola zu laufen: Nach der Trennung von seiner langjährigen Partnerin und Mutter seines Sohnes Cathy Hummels (37) scheint Mats, der als erfolgreicher Fußballer viel unterwegs ist, in der ebenfalls vielbeschäftigten Münchnerin eine neue Gefährtin gefunden zu haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mats Hummels im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Mats und Cathy Hummels im Jahr 2012

Anzeige Anzeige