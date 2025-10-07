Dieser Promi springt wohl für Kevin bei Fame Fighting ein

Kevin Njie (29) hat seinen Rückzug von Fame Fighting bekanntgegeben und damit für eine Lücke im Programm des Kampfsport-Events gesorgt, das am 18. Oktober stattfindet. Nur zwei Wochen vor der großen Nacht springt jedoch Marco Cerullo (36) ein, der sein neues Engagement über Instagram bekannt machte. Der Reality-TV-Star erklärte, bereit zu sein, Kevins Gegner Daymian Weiß im Ring herauszufordern – und dabei ließ er es nicht an markigen Worten fehlen. Auf einen Post von Daymian, der sich einen "echten Mann" für den Kampf wünschte, antwortete Marco provokant: "Ich hätte Bock – und richtig Bock, dir die Zähne zu polieren."

In den sozialen Netzwerken entwickelte sich daraufhin ein hitziger Schlagabtausch zwischen Marco und Daymian. Daymian konterte mit einem Video und den Worten: "Du wolltest es so, du bekommst es. Wir sehen uns im Ring." Das Event verspricht dank der Rivalität zwischen den beiden eine spannende Begegnung zu werden, auch wenn ein offizielles Statement der Veranstalter noch aussteht. Marco, der aktuell in Deutschland trainiert, bereitet sich laut Bild-Informationen jedoch schon mit einem intensiven Crashkurs auf den Kampf vor und ist zuversichtlich: "Technisch mäßig bin ich gut am Start, ich habe ja Kampfsporterfahrung." Zweimal täglich will der Neu-Ballermann-Sänger trainieren, um im Ring alles geben zu können.

Kevin Njie, der ursprünglich gegen Daymian antreten sollte, wird aufgrund einer Verletzung nicht dabei sein können. Der 29-Jährige zog sich während seiner Kampfsportvorbereitung eine Blessur zu und musste seinen Platz räumen. Für Marco ist dies jedoch eine einmalige Gelegenheit, sich in einem neuen Umfeld zu beweisen. Der Reality-TV-Star, der durch Formate wie Das Sommerhaus der Stars bekannt wurde, mischt die Szene nun als Kämpfer auf und verspricht nicht nur einen spannenden Kampf, sondern auch jede Menge Unterhaltung – eine Show, die seine Fans nicht verpassen wollen.

IMAGO / BOBO Kevin Njie bei Fame Fighting 2 im November 2024

IMAGO / Gartner Marco Cerullo, Realitystar

Instagram / daymianweiss Daymian Weiß, "Germany Shore"-Bekanntheit