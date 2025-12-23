Fotograf erinnert sich an letzten Besuch bei Rob Reiner

Ein stiller Instagram-Post rührt Hollywood auf: Fotograf Sinna Nasseri erinnert sich an seinen Besuch bei Rob Reiner (†78) und Michele Reiner in Brentwood – nur wenige Wochen, bevor das Paar in seinem Zuhause getötet wurde. Der Regisseur und die Fotografin wurden am 14. Dezember mit mehreren Stichverletzungen in ihrem Haus entdeckt. Die Tochter Romy Reiner (27) soll den Vater als Erste gefunden haben. Sohn Nick Reiner (32) wurde festgenommen und wegen zweifachen Mordes angeklagt, nach einem kurzen Termin vor Gericht am 17. Dezember. Sinna hatte Rob für ein Interview porträtiert – die Bilder zeigen den Filmemacher inmitten von Pooltisch, Rosengarten und familiären Erinnerungsstücken.

"Ruhe in Frieden, Rob und Michele Reiner. Es ist ein seltsames Gefühl, dass ich erst vor wenigen Monaten in ihrem Haus war", schrieb Sinna zu den Bildern und erzählte, wie freundlich das Paar ihn und sein Team empfangen hatte. Besonders bewegte ihn Micheles Verhalten: "Michele, selbst Fotografin, beobachtete mich bei den ersten Aufnahmen, sichtlich besorgt um ihren Mann, bevor sie entschied, dass er in guten Händen war und uns Freiraum ließ", schilderte er. Rob habe sich besonders an einem Motiv im Treppenhaus begeistert, "wo ich ihn bat, die Arme mit einem Ausdruck des Stolzes zu heben". Statt Preise vorzuzeigen, sei der Regisseur lieber in seinem Rosengarten ins Erzählen geraten, den laut Sinna schon Henry Fonda angelegt habe.

In einem Statement betonten Romy Reiner und ihr Bruder Jake, dass Worte den Schmerz über den Verlust ihrer Eltern nicht fassen könnten: "Sie waren nicht nur unsere Eltern; sie waren unsere besten Freunde", erklärten sie laut US-Medien. Rob und Michele waren 36 Jahre verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. Aus Robs erster Ehe stammt außerdem eine Tochter. Die Fotos, die Sinna in dem Haus machte, zeigen zwischen Auszeichnungen und Kühlschrank-Fotos vor allem eines: einen Familienort. In ruhigen Momenten liebte der Regisseur den Blick in den Garten, während die Fotografin ihrem Mann gern den Rücken stärkte. Freunde beschreiben die beiden als gastfreundlich, zugewandt und herzlich – Eigenschaften, die den Fotografen bei seinem letzten Besuch besonders berührten.

Imago Rob Reiner bei "SNL 50 - The Homecoming Concert" in New York, aufgenommen am 15. Februar 2025

Instagram / michelereiner Rob und Michele Reiner mit ihren Kindern Jake, Nick und Romy

Getty Images Michele und Rob Reiner im Jahr 2014