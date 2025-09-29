Spoiler: Dieses Paar zieht in fünfter Sommerhaus-Folge ein

Im Sommerhaus der Stars ist es Zeit für die Nachrücker. Sie kommen jedes Jahr und haben immer einen schweren Stand in der Promi-WG. Wer das Nachzügler-Pärchen ist, bleibt meist bis zum Einzug geheim. Jetzt ist es auch in der aktuellen Staffel so weit: In der fünften Folge mischen Sarah Joelle Jahnel (36) und ihr Partner Ersin die Show ordentlich auf. Dass sie mit offenen Armen begrüßt werden, ist eher unwahrscheinlich, immerhin bedeuten sie neue Konkurrenz. Gleichzeitig zieht hier auch ordentlich Zündstoff ein – nicht, weil es ungelöste Konflikte gibt, aber das ehemalige DSDS-Sternchen ist bekannt dafür, ihre Meinung klar und deutlich zu äußern.

Ob das diesjährige Sommerhaus wirklich noch mehr Zündstoff braucht, ist fragwürdig. Denn es krachte schon gewaltig. Bereits in der ersten Nominierungsnacht eskalierte die Situation zwischen den Bewohnern und Hanka Rackwitz (56). Die ehemalige TV-Maklerin verlor derart die Fassung, dass sie ihre Wut herausschrie und das Haus schließlich aufgebracht verließ. Gleichzeitig ist die Stimmung zwischen Ryan Wöhrl, seiner Freundin Lina und seinem Ex-Flirt Edda Pilz, die zusammen mit ihrem Partner Michael Klotz teilnimmt. Zwischen Edda und Ryan eskalierte die Situation unter anderem, als die Influencerin dem ehemaligen GNTM-Kandidaten den Mittelfinger zeigte und die beiden sich gegenseitig mit Vorwürfen bewarfen.

Aber in der aktuellen Staffel kommt es nicht nur unter den einzelnen Paaren, sondern auch zwischen den Partnern selbst zu Spannungen. Die Zuschauer diskutieren dabei vor allem über Edda und Micha. Es scheint, als liege das Paar sich eigentlich permanent im Argen: Es fällt ihnen schwer, in den Spielen an einem Strang zu ziehen, und im Haus kommt es regelmäßig zu Streitereien, die beide an der gesamten Beziehung zweifeln lassen. In einer der Folgen eskaliert ein Streit so sehr, dass Micha das Schlimmste befürchtet: "Ich denke, dass wir gerade stark darauf hinarbeiten, dass wir den Sommerhaus-Fluch abbekommen. Es geht von Tag zu Tag halt bergab."

RTL "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2025

RTL / Stefan Gregorowius Ersin und Sarah Joelle Jahnel im Sommerhaus 2025

RTL Lina und Ryan, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025