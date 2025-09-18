So rührend kümmert sich Katie Price' Freund um Sohn Harvey

Katie Price (47) ist derzeit mit ihrer Freundin Kerry Katona (45) auf einer Live-Tour. In der Zeit kann sie sich nicht immer um ihren Sohn Harvey (23) kümmern – die Aufgabe übernimmt ihr Lebensgefährte JJ Slater. Wie The Mirror berichtet, nimmt der Realitystar seinen Job wohl auch sehr ernst. Fotografen hielten am Dienstag fest, wie er zusammen mit Katies pflegebedürftigem Sohn den Veranstaltungsort für eine ihrer Shows betrat. Fürsorglich führte JJ Harvey an der Hand in das Gebäude. Augenzeugen erzählten dem Magazin, dass der 32-Jährige sehr darauf bedacht war, eine angenehme Umgebung für Harvey zu schaffen. Er soll sich intensiv mit ihm unterhalten und ihn beschäftigt haben – gleichzeitig betreute JJ Katies Katzen, die er ebenfalls mitbrachte.

Harveys Wohlbefinden steht für Katie immer an oberster Stelle – das zeigte sie der Öffentlichkeit von Anfang an. Der 23-Jährige leidet am Prader-Willi-Syndrom und ist zudem autistisch und blind. Das ehemalige Glamour-Model kümmert sich aufopferungsvoll um ihren Sohn. Dass nun auch JJ so vertraut mit Harvey umgeht, zeigt seine Verbundenheit mit der Familie. Katies Sohn kehrte gerade erst nach Hause zurück, nachdem er bis vor einigen Wochen in einer spezialisierten Einrichtung zur Schule gegangen war. Da die 47-Jährige ihn aufgrund von Budgetkürzungen aus der Schule nehmen musste, begleitet er sie jetzt auf Tour. "Heute geht es wieder auf Tour, und Harvey kommt mit, nicht wahr?", erzählte sie in einem Instagram-Beitrag mit ihm – und er zeigte sich begeistert, das Event zusammen mit seiner Mutter erleben zu dürfen.

Dass JJ Katie und Harvey auf der Tour so sehr unterstützt, dürfte auch einige Krisengerüchte aus der Welt schaffen. Zuletzt wurde vermehrt über eine Trennung des Paares spekuliert. Im Juli behauptete eine Quelle gegenüber Closer, dass die beiden sich entschieden hätten, getrennte Wege zu gehen, und JJ bereits aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen sei. Angeblich sei Katie von der Beziehung "gelangweilt" gewesen. Gleichzeitig hieß es, JJ habe seiner Partnerin ein Ultimatum stellen müssen. "Katie geht nicht verantwortungsvoll mit Geld um und hat Schwierigkeiten mit dem Umzug, was sie manchmal an ihm auslässt, wie JJ findet. Er hat ihr ein Ultimatum gestellt und ihr erklärt, dass sie endlich Verantwortung für ihre Finanzen übernehmen und ihr Leben in den Griff bekommen muss", erklärte ein weiterer Insider gegenüber new. Ob die beiden jetzt noch ein Paar sind oder ein freundschaftliches Verhältnis haben, ist unklar.

Backgrid / ActionPress Harvey Price und JJ Slater im September 2025

Instagram / katieprice John Joe Slater, Katie Price und Harvey Price, 2024

ActionPress JJ Slater und Katie Price