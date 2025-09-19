Fans entsetzt: Katie Price nimmt kranke Katzen mit auf Tour

Katie Price (47) sorgt derzeit für Empörung unter Tierliebhabern, nachdem sie ihre kranken Sphynx-Katzen zu ihrer aktuellen Tour mitgenommen hat. Die Reality-TV-Darstellerin wurde mit den Tieren vor dem St Helen's Theatre Royal gesichtet, wo sie gemeinsam mit ihrer Freundin Kerry Katona (45) auf der Bühne steht. Kritik hagelte es besonders aus den sozialen Medien, wo Fans ihr vorwerfen, die Gesundheit der Tiere zu riskieren. Eine Online-Nutzerin schrieb laut The Sun: "Man sollte Katzen in diesem Zustand nicht bewegen, das verursacht Stress und kann tödlich enden." Besonders brisant: Erst kürzlich mussten ihre vier Kätzchen notfallmäßig zum Tierarzt gebracht werden, und eines der Tiere verstarb kurz nach der Geburt.

Katie, die sich selbst als Tierfreundin bezeichnet, versucht nach eigener Aussage, alles für die Gesundheit ihrer Tiere zu tun. Auf Snapchat erklärte sie, dass sie und ihr Partner JJ Slater die Kätzchen alle drei Stunden mit der Flasche füttern würden, nachdem die Mutterkatze Doris eine Infektion erlitten hatte und Antibiotika bekommt. Dennoch ist der Zustand der Tiere kritisch: "Wir sind einfach nur am Boden zerstört", so Katie. Trotz der Maßnahmen und Besuche beim Notfalltierarzt kritisieren viele Fans und die Organisation Peta ihre Tierhaltung scharf. Die Tierrechtsorganisation hat bereits in der Vergangenheit eine Petition eingereicht, um Katie vom Besitz weiterer Tiere abzuhalten.

Die Diskussion um Katies Umgang mit ihren Haustieren ist nicht neu. In den letzten sechs Jahren sollen in ihrem Haushalt acht Tiere verstorben sein – was ihr den Ruf einer "seriellen Tierhalterin mit Todesfolge" eingebracht hat, wie von Kritikern behauptet wird. In einem früheren Buch gestand die Unternehmerin sogar, dass sie gezwungen war, eine andere Sphynx-Katze nur fünf Monate nach der Anschaffung einschläfern zu lassen. Trotz der Vorwürfe zeigt sie sich auf der Bühne unbeeindruckt und konzentriert sich auf ihre Tournee, sehr zum Unmut ihrer Kritiker.

ActionPress / Backgrid Katie Price und ihre Katze, September 2025

ActionPress / Backgrid Katie Price und JJ Slater mit ihrer Katze, September 2025

Instagram / katieprice Katie Price, 2025