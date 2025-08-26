Body aus Stahl: Noah Centineo ist kaum wiederzuerkennen

Noah Centineo (29), bekannt aus "To All the Boys I've Loved Before", hat seine Fans mit einem neuen Look überrascht. Auf Instagram teilte der Schauspieler am 25. August ein oben-ohne-Foto, das seine beeindruckende Transformation zeigt. Mit durchtrainiertem Oberkörper, einem Sixpack und definierten Armen bereitete sich der 29-Jährige scheinbar intensiv auf seine neue Rolle als Ken Masters in der Verfilmung des Videospiels "Street Fighter" vor. Doch nicht nur das Fitnesslevel des Stars sorgte für Aufsehen: Seine schulterlangen, schmutzig-blonden Haare und ein sportliches Haarband rundeten das Bild ab. Den Beitrag kommentierte er scherzhaft mit "Road brawler" und lieferte so einen charmanten Verweis auf seine bevorstehende Rolle.

Die Reaktionen seiner Anhänger blieben natürlich nicht aus. Während viele Fans sich begeistert zeigten, fragte ein User amüsiert: "Habe ich ein Kapitel verpasst?" Andere waren schlichtweg erstaunt über die Veränderung: "Das ist nicht der Noah Centineo, den ich kenne." Noah selbst verriet, dass er sich momentan in einer Phase befindet, in der er viel trainiert und an seiner Verbindung zu sich selbst arbeitet. "Das Leben ist verrückt", so der Schauspieler laut E! News, der anscheinend nicht nur körperlich, sondern auch mental neue Wege gehen möchte.

Noah Centineo, der durch seine Rolle als Peter Kavinsky in der erfolgreichen Netflix-Reihe berühmt wurde, zeigt sich zunehmend wandelbar und offen für spannende Projekte. Seit seinem Durchbruch scheint er nicht nur beruflich, sondern auch privat großen Wert auf Entwicklung und Reflexion zu legen. Der junge Schauspieler genießt es offenbar, neue Herausforderungen anzunehmen und dabei sowohl seinen Körper als auch seinen Geist zu stärken. Mit seiner aktuellen Transformation dürfte Noah vor allem auch seinen Fans gezeigt haben, dass Veränderung nicht nur erlaubt, sondern manchmal sogar notwendig ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / ncentineo Noah Centineo, August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Noah Centineo, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Noah Centineo im August 2019