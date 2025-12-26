Kimora Lee Simmons bereut zu frühe Hochzeit mit Russell

Kimora Lee Simmons (50) hat im US-TV ungewöhnlich offen über ihre Vergangenheit gesprochen – und über ihre Ehe mit Russell Simmons (68). In der Mittwochsausgabe von "Today With Jenna & Friends" blickte die Modemacherin zurück auf das Jahr 2000, als sie mit Anfang 20 heiratete und kurz darauf ihr erstes Baby bekam. "Ich war wie eine Kindbraut", sagte Kimora rückblickend. Sie habe gedacht, sie wisse alles, sei aber viel zu jung gewesen. Heute macht sie klar: Die fünf Kinder Ming, Aoki (23), Kenzo, Gary und Wolfe leben bei ihr, Co-Parenting finde praktisch nicht statt. "Die Kinder sind bei mir, jeden Tag", schilderte sie und ergänzte, sie stemme den Alltag alleine.

Im Gespräch erzählte die Reality-Persönlichkeit, ihre Älteste sei zwar 25, benehme sich aber manchmal eher wie 17 – liebevoll gemeint. Die Mädchen hätten zwar Apartments in New York und seien viel unterwegs, doch zu Hause in Los Angeles gebe es immer noch ihre Zimmer, und die Familie halte eng zusammen. Kimora berichtete zudem, sie habe früher "Entschuldigungen für Leute gemacht" und Männer "mitlaufen lassen", damit es für sie besser aussehe. "Wir machen das in diesem Alter nicht mehr", erklärte sie. Auch über die mediale Wahrnehmung ihrer Elternrolle sprach sie deutlich: Sie habe versucht, höflich von "überwiegend bei mir" zu sprechen, sei dann aber daran erinnert worden, dass es in Wahrheit "nur bei mir" heiße. Von einer geteilten Betreuung könne daher keine Rede sein.

Parallel feiert Kimora ihr TV-Comeback: Nach 15 Jahren Pause kehrt sie mit "Back in the Fab Lane" zurück. Freunde und ihr Umfeld hätten sie gedrängt, die Kameras wieder anzuschalten, weil in ihrem Leben so viel los sei. "Ich weiß nicht. Folter. Wir mögen Folter und Bestrafung", sagte sie lachend zu E! News über ihre Rückkehr und beschrieb, wie aus einem "Wir meinen das ernst"-Gespräch plötzlich ein echtes Meeting wurde. Privat gilt Kimora als hingebungsvolle Mutter, die Familienfeste groß liebt und gerne selbst kocht. Tochter Ming und Tochter Aoki teilen immer wieder Einblicke in ihren Alltag mit der Designerin, die Wert auf gemeinsame Reisen, Familiendinner und feste Rituale legt – kleine Inseln im Trubel eines Hauses, das nie wirklich stillsteht.

Getty Images Kimora Lee Simmons und Russell Simmons, 2011

Instagram / kimoraleesimmons Kimora Lee Simmons und ihre Kinder im Februar 2024

Getty Images Kimora Lee Simmons, Model