Dschungelcamp-Steckbrief: Das ist Realitystar Eva Benetatou

Name: Evanthia Benetatou (33)

Spitzname: Eva

Geburtsdatum: 06. April 1992

Geburtsort: Griechenland

Bekannt, weil...

Bekannt wurde die gelernte Flugbegleiterin 2019 als Finalistin bei Der Bachelor, als sie um das Herz von Andrej Mangold (38) kämpfte, dieses allerdings nicht erobern konnte. Seitdem hat sich Eva durch zahlreiche Reality-Formate einen Namen gemacht. Nach ihrem Rosen-Fiasko zog es die Mutter eines Sohnes in den berühmten TV-Container von Promi Big Brother, doch auch hier flog sie als eine der ersten Teilnehmerinnen raus. Nur ein Jahr später, im Jahr 2020, war sie Teil der ersten Staffel von Promis unter Palmen – gemeinsam mit ihrer Dschungel-Begleitung Claudia Obert (64). Hier schied sie als zweite von zehn Kandidaten aus. Im selben Jahr folgte Das Sommerhaus der Stars gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Chris Broy (36), in dem sie ein Drama nach dem nächsten erlebte. Gemeinsam mussten sie die Show in der zehnten Folge verlassen. Anfang 2021 durften Eva und Chris ihren Sohn George Angelos auf der Welt begrüßen, bevor sie sich kurz nach der Geburt trennten. Rund zwei Jahre später flog die gebürtige Griechin an einen Strand in Thailand – allerdings nicht zum Entspannen, sondern zum Arbeiten. Bei Kampf der Realitystars kämpfte sie um den Titel "Realitystar 2023" und das Preisgeld in Höhe von 40.000 Euro. Am Ende konnte Eva nur den dritten Platz belegen. Ein Jahr später nahm sie an The 50 teil und flog hier als 19. heraus. Im vergangenen Jahr stand sie sich bei Die Abrechnung - Der Promi-Showdown einer alten Bekannten gegenüber – Lisha Savage (39). Die beiden Frauen rasselten im Sommerhaus ordentlich gegeneinander und konnten in dem Format ihre Streitigkeiten klären. Anschließend zog es Eva gemeinsam mit Walentina Doronina (25) ins Forsthaus Rampensau, bevor sie schon ganz bald ins Dschungelcamp zieht. Ebenfalls im vergangenen Jahr sorgte sie mit einem Seitensprung-Geständnis für zahlreiche Schlagzeilen: Laut eigenen Angaben betrog Serkan Yavuz (32) seine schwangere Ehefrau Samira Yavuz (32) mit Eva. In Down Under treffen die beiden nun erstmals aufeinander.

Stärken:

Eva ist sehr selbstbewusst, was sie oft in Interviews und TV-Shows gezeigt hat. Sie hat keine Angst davor, ihre Meinung zu äußern und sich auch in schwierigen oder kontroversen Situationen zu behaupten. Aus diesem Grund fiebern zahlreiche Zuschauer dem Aufeinandertreffen von ihr und Samira mit großen Erwartungen entgegen. Ein weiterer Vorteil von Eva ist ihre starke Präsenz und ihr Charisma. Sie schafft es, Aufmerksamkeit zu erregen und sich in den Fokus zu stellen, was in Reality-TV-Formaten oft eine wichtige Rolle spielt. Wie viele Reality-TV-Stars hat auch sie eine starke Fähigkeit, zu unterhalten – besonders wichtig für die Fans des Dschungelcamps. Am nächtlichen Lagerfeuer kann es für die Zuschauer nicht genug Drama geben!

Schwächen:

Bisher konnte sich Eva nicht in jedem Format als Sympathieträgerin beweisen – könnte das also zu einem Hindernis werden? Immerhin gibt es in fast jedem Jahr eine Person, die besonders häufig in Dschungelprüfungen gewählt wird. Dschungelprüfungen beinhalten oft das Überwinden von persönlichen Ängsten. Wenn Eva während einer Prüfung Schwierigkeiten haben sollte, ihre Ängste zu überwinden, könnte sie das zu einem Charakter machen, den die Zuschauer immer wieder in den Prüfungen sehen wollen.

RTL Evanthia Benetatou, Dschungelcamp-Teilnehmerin 2026

IMAGO / BOBO Eva Benetatou, Reality-TV-Star

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, Reality-TV-Star

