Waldbrände kommen Heidi Klum und Toms Villa bedrohlich nahe

Das Inferno von Los Angeles könnte jetzt auch für Heidi Klum (51) und ihren Ehemann Tom Kaulitz (35) gefährlich werden. Die Villa des Paares, die imposant auf einem grünen Plateau am Mulholland Drive thront, war bisher noch nicht direkt betroffen. Doch die Flammen nähern sich zunehmend, und nur wenige Kilometer entfernt wurden bereits Evakuierungen angeordnet. Parallel dazu turtelte das Paar in den vergangenen Tagen ausgelassen auf den Kleinen Antillen, wo sie vor St. Barth die Sonne und das Meer genossen. Heidis Schwager Bill Kaulitz (35) musste hingegen bereits seine Sachen packen, da sein Haus in den Hollywood Hills in Gefahr war.

Die Situation in Los Angeles bleibt angespannt, vor allem für die Bewohner nahe der betroffenen Gebiete. Heidis Villa, die sich durch ihre exklusive und isolierte Lage auszeichnet, galt zunächst als sicher. Doch nun rückte das Feuer bis auf einige Hundert Meter heran. In den sozialen Medien zeigte sich das Model dankbar für die Arbeit der Feuerwehr und lobte deren Engagement. Ob Heidi angesichts der prekären Situation weiterhin in der Karibik bleibt oder nach Hause fliegt, bleibt unklar. Der Dreh zur neuen Staffel von Germany's Next Topmodel, der teilweise in Kalifornien stattfinden sollte, wurde bereits verschoben.

Heidi, die ein Faible für luxuriöse Anwesen hat, lebt seit Jahren mit ihrer Familie in Los Angeles. Ihre Beziehung zu Tom sorgte zu Beginn für großes Aufsehen, da beide nicht nur aus unterschiedlichen Welten kommen, sondern auch durch einen hohen Altersunterschied getrennt sind. Mittlerweile zeigt das Paar jedoch regelmäßig seine harmonische Beziehung – ob auf Events oder auf Instagram. Auch Toms Bruder Bill gehört fest zum innersten Kreis der Familie und äußerte sich mehrfach bewundernd über die Beziehung seines Zwillingsbruders zu Heidi. Gemeinsam scheinen sie alle Herausforderungen – auch brenzlige wie diese – zu meistern.

MEGA1252620_040 Sänger Tom Kaulitz und Supermodel Heidi Klum in St. Barts

Getty Images Heidi Klum, Tom und Bill Kaulitz auf einem Event

