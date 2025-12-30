Biker-Prügelei: Ian Ziering wegen Körperverletzung angeklagt

Ian Ziering (61) steht erneut im Rampenlicht – diesmal nicht wegen einer Rolle, sondern wegen einer Zivilklage, die ihm Körperverletzung und Angriff vorwirft. Der "Beverly Hills, 90210"-Star soll laut einer von dem Magazin People eingesehenen Beschwerde an Silvester 2023 in Los Angeles in eine Straßenauseinandersetzung verwickelt gewesen sein. Kläger Jacob Hernandez behauptet, er sei zusammen mit einem Freund auf Motorrädern im dichten Verkehr unterwegs gewesen, als es vor einem stehenden Mercedes, in dem der Schauspieler saß, zum Stopp kam. Dann, so die Klage, habe Ian sein Auto verlassen, geschrien und Jacob grundlos geschubst. Die Situation soll eskaliert sein, mehrere Personen mischten sich ein – und alles wurde angeblich auf Video festgehalten. Jacob fordert nun neben einem Geschworenenprozess auch Schadensersatz, einschließlich Strafzahlungen.

In den Unterlagen heißt es weiter, dass beide Bikes zu Boden gingen, Verletzungen entstanden und die Maschinen beschädigt wurden. Der Kläger wirft dem Schauspieler zudem vor, anschließend mit Interviews und Posts die öffentliche Deutungshoheit übernommen und ihn so als Aggressor dargestellt zu haben. Daraus, so die Darstellung, resultierten eine Festnahme im Mai 2024, eine Kaution von 42.419 Euro und später die Mitteilung bei der Anklageerhebung, dass die Staatsanwaltschaft keine Strafsache gegen ihn verfolgt. Jacob macht extreme Angstzustände, Panikattacken und Paranoia geltend und spricht von "vorsätzlichem, unnötigem" Verhalten, das absehbar körperliche und seelische Schäden verursacht habe, wie People aus der Klage zitiert. Ian hatte wenige Tage nach dem Vorfall auf Instagram seine Sicht geschildert: "Gestern erlebte ich einen alarmierenden Vorfall mit einer Gruppe von Personen auf Mini-Bikes. [...] In dem Versuch, möglichen Schaden zu prüfen, stieg ich aus meinem Auto. Diese Handlung eskalierte leider zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die ich besonnen zu meinem Schutz meisterte", schrieb er.

Hintergrund der Brisanz: Damals war Ians Tochter Penna im Auto, die Polizei sprach in einer Mitteilung von einer Auseinandersetzung mit mehreren Mini-Bike-Fahrern am Hollywood Boulevard und berichtete von Vandalismus am Fahrzeug, während das Kind auf dem Beifahrersitz saß. Die Ermittler sahen den Autofahrer und das Kind nicht schwer verletzt. Schon Monate nach der Silvesternacht gerieten mutmaßliche Mitglieder einer einschlägig bekannten Biker-Gruppierung ins Visier der Behörden und wurden festgenommen – der Vorfall kochte die Stimmung in der Stadt weiter hoch. Privat gilt Ian, der durch "Beverly Hills, 90210" zum Teenie-Idol wurde, als engagierter Vater, der gemeinsame Auszeiten mit seiner Familie sucht und sich in sozialen Medien meist betont zurückhaltend zeigt. Umso größer ist nun die Aufmerksamkeit, mit der jede Wendung des Falls begleitet wird.

