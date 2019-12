Bei Bares für Rares werden Emotionen geboten! Seit dem Jahr 2013 zählt die Sendung zum beliebten Nachmittagsprogramm – aktuell läuft das Format sogar in der Primetime. Von Anfang an mit dabei: Händler Wolfgang Pauritsch (47). Promiflash traf den Auktionator bei der McDonald's Benefiz Gala am roten Teppich und plauderte mit ihm über die Trödelshow. Dort gab Pauritsch ein besonders rührendes Detail preis: Eine seiner Investitionen rührte den Antiquitätenprofi besonders!

Er habe während der TV-Sendung einmal einen Oldtimer für 35.000 Euro gekauft. Der Herr, der das Gefährt veräußerte, habe emotional sehr an diesem gehangen. Diese Gefühle ließen auch den Händler nicht kalt. "Er hat auch eine Träne vergossen, als er mir die Hand dann hinhielt bei diesem Betrag, das sind Dinge und Emotionen, die ich nie vergessen werde", erinnert sich der 47-Jährige im Interview.

Gleichzeitig habe es sich bei dieser Investition auch um die höchste gehandelt, die Pauritsch vor laufender Kamera tätigte. In seiner Funktion als Auktionator habe er allerdings schon weitaus teurere Artefakte an den Mann gebracht.

ZDF / Frank W. Hempel Die Händler von "Bares für Rares" und Moderator Horst Lichter (3.v.r.)

Getty Images Wolfgang Pauritsch bei der McDonald's Benefiz Gala in München 2019

Guido Engels/ZDF Wolfgang Pauritsch, bekannt aus "Bares für Rares"

