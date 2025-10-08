Sam Dylan hält Kim-Nikola-Hochzeit für "Lügengeschichte"

Auf seine Branchenkollegin Kim Virginia Hartung (30) angesprochen, sparte Sam Dylan (34) im Interview mit Promiflash nicht mit Kritik – besonders an ihrer Hochzeit mit Nikola Glumac (29) ließ er kein gutes Haar. "Das ist der größte Fake aller Zeiten." Zwar hätte er Kim einst nett gefunden, doch das habe sich mittlerweile geändert: "Ich bin ihr entfolgt, weil das sind ja wirklich nur Lügengeschichten." Mit diesen Worten machte er deutlich, wie wenig er von den dramatischen Storys hält, die Kim in algorithmusfreundlichen Abständen im Internet präsentiert.

Sam, der aktuell mit seinem "Iconic Drama"-Programm auf Tour ist, befürchtet mittlerweile sogar Konsequenzen für Kims Karriere. Er ist sich sicher: Die Reality-TV-Welt meidet Kim und Nikola aufgrund mangelnder Glaubwürdigkeit. Die 30-Jährige sei nach ihrer Teilnahme an der Show Promis unter Palmen in keinem anderen Format mehr zu sehen gewesen – weder bei Promi Big Brother noch in anderen bekannten Reality-Formaten. Laut Sam ist dies darauf zurückzuführen, dass niemand mehr mit der vermeintlichen "Lügerei" assoziiert werden wolle. "Dass das mal so weit kommt, hätte ich nicht gedacht", fügte er nachdenklich an.

In der Reality-TV-Welt sind Konflikte und harte Worte keine Seltenheit – sie gehören fast zum Konzept. Besonders Kim Virginia ist darin gewiss kein unbeschriebenes Blatt. Durch zahlreiche TV-Auftritte baute sie sich ihr Image und eine treue Fangemeinde auf, geriet zuletzt aber vor allem wegen privater Schlagzeilen in den Fokus. Ihre On-off-Beziehung mit Nikola und eine angebliche Schwangerschaft, die in einer Stillgeburt endete, sorgten für Wirbel. Wie genau ihr weiterer Weg aussehen wird, bleibt für Fans definitiv spannend.

Anzeige Anzeige

Collage: ActionPress / Panama Pictures, Instagram / kimvirginiaa Collage: Sam Dylan, Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, September 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Kim Virginia Hartung, Januar 2024