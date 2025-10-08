Fremdgehen hat Julian Zietlow in Ehe "am Leben gehalten"

Julian Zietlow (41) hat erneut Einblicke in sein früheres Liebesleben gewährt. Auf Instagram startete der Influencer vor Kurzem eine Fragerunde, bei der Fans die Möglichkeit hatten, ihn mit Gerüchten zu konfrontieren. Auf die Mutmaßung eines Followers, dass er seine Ex betrogen habe, reagierte Julian mit einem offenen Geständnis. Er habe den Seitensprung damals sogar zugegeben, in der Hoffnung, die Beziehung dadurch zu retten. "Es war ein Punkt, wo ich gesagt habe, es wird nur noch klappen, wenn ich reinen Tisch mache", erklärte er ehrlich.

Seine Worte ließen tief blicken: Julian schilderte, dass er damals mit einer inneren Zerrissenheit kämpfte. Einerseits habe er versucht, ein liebevoller Ehemann zu sein, andererseits habe es ihm an Bestätigung gefehlt, die er letztlich außerhalb der Ehe suchte: "Auf der anderen Seite habe ich mir die Bestätigung und liebevollen Momente bei anderen geholt, weil ich es [bei meiner Frau] nicht bekommen habe. Das soll das Ganze nicht rechtfertigen. [...] Aber damals hat es mich am Leben gehalten, weil ich ansonsten keine Liebe bekommen habe." Heute, so betont er, würde er das Doppelleben gegen mehr Offenheit eintauschen und seine Lebensvorstellungen von Anfang an kommunizieren.

Schon vor fünf Wochen hatte Julian mit einem ehrlichen Geständnis für Schlagzeilen gesorgt. In einem Instagram-Video gab Julian zu: "Bin ich meinen Ex-Freundinnen fremdgegangen? Ja. Bereue ich es? Nein. Würde ich es wieder tun? Absolut." Für ihn sei Unehrlichkeit der eigentliche Fehler, nicht das Fremdgehen selbst. "Nur wer ein Doppelleben führt, ist ein Arschloch", stellte der Influencer klar. Die Meinungen der Follower waren daraufhin gespalten: Während einige seine Offenheit lobten, hagelte es von anderen scharfe Kritik an seiner Einstellung.

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow, Influencer

Instagram / julianzietlow Alina Schulte im Hoff und Julian Zietlow im Juli 2024

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow in seinem Haus