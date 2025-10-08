Promihof-Schock: Alicia King trinkt 2,5 Liter Cola am Tag

Alicia King sorgte bereits in der ersten Folge von "Der Promihof" für mächtig Wirbel. Kaum eingezogen, stellte sie klar, dass sie nicht ohne ihr Lieblingsgetränk Teil des Formats sein wird. "Ich frage mich, ob ich hier bleibe. Ich bin kurz vorm Platzen. Hier ist keine Cola Zero und wenn ich keine Cola Zero habe, dann gehe ich. Dann können sie mich zum Flughafen fahren", stellte die Kandidatin gegenüber ihren Mitbewohnern fest. Alicia, die nach eigener Aussage täglich 2,5 Liter Cola Zero konsumiert, bezeichnet das Getränk als ihr persönliches Grundnahrungsmittel – neben Marlboro-Zigaretten.

Ihr Geständnis sorgte im Haus für Fassungslosigkeit. Besonders Mitstreiterin Sandra Sicora (33) konnte kaum glauben, was sie hörte: "Wie kann ein Mensch 2,5 Liter Cola am Tag trinken? Ihr ganzer Körper besteht aus Cola. Krass." Auch Pinar Sevim zeigte sich genervt von Alicias Verhalten. Als Alicia drohte, die Show zu verlassen, hielten die beiden Mitbewerberinnen sie nicht zurück. Pinar bemerkte trocken: "Tja, einer weniger." Doch anstatt die Koffer zu packen, suchte Alicia schließlich den Promihof-Laden auf und deckte sich mit Cola-Dosen ein – eine Aktion, die das Preisgeld der Kandidaten direkt verringerte.

Die neue Realityshow "Der Promihof" wird von Cheyenne Ochsenknechts (25) Ehemann Nino Sifkovits (30) moderiert. Er hat die nötige Erfahrung, die das Leben auf einem Hof mit sich bringt und bezeichnet sich selbst als "Promibauer". Gegenüber Promiflash plauderte Giulia Siegel (50) aus, dass sie eher weniger gut mit ihm klarkam. "Ich bin mit ihm gleich zweimal ein bisschen aneinandergerasselt", erinnerte sie sich und nannte unter anderem ein Zigaretten-Missverständnis als Grund.

Der Promihof – ab 15. Oktober immer mittwochs auf RTLZWEI, sieben Tage vorab auf RTL+.

