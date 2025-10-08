Royals
Dolly Partons Schwester bittet um Gebete für die Sängerin

Dolly Partons Schwester bittet um Gebete für die Sängerin

Dolly Parton (79) sorgt derzeit für Sorgen bei ihren Fans. Nachdem die 79-jährige Country-Ikone ihre geplante Las-Vegas-Residency aufgrund von gesundheitlichen Problemen verschieben musste, meldete sich nun auch ihre Schwester Freida Parton zu Wort. In einem Facebook-Beitrag vom 7. Oktober bat sie eindringlich um Gebete für Dolly und gab an, die ganze Nacht im Gebet für ihre berühmte Schwester verbracht zu haben. "Ich glaube an die Kraft des Gebets. Mit all der Liebe und Unterstützung, die Dolly erhält, weiß ich, dass sie bald wieder gesund sein wird. Gott, beschütze meine Schwester!", schrieb Freida.

Dolly selbst hatte Ende September bekannt gegeben, dass gesundheitliche Herausforderungen sie dazu zwingen, die für Dezember geplanten Auftritte in Las Vegas auf den Herbst 2026 zu verschieben. Sie machte deutlich, dass sie medizinische Behandlungen benötige, dabei jedoch nichts an ihrem unermüdlichen Lebenswillen eingebüßt habe. Sie scherzte sogar: "Es ist wohl Zeit für meinen 100.000 Check-up, diesmal aber nicht bei meinem plastischen Chirurgen!" Gleichzeitig versicherte die Musikerin ihren Fans, dass sie nicht ans Aufhören denke. "Gott hat mir noch nicht gesagt, dass ich stoppen soll. Aber er signalisiert mir, einen Gang zurückzuschalten", fügte sie hinzu.

Seit Jahrzehnten behauptet sich Dolly als eine der großen Ikonen der Country-Musik und wird von Millionen Menschen weltweit bewundert. Die verschobenen Shows in Las Vegas hätten einen besonderen Stellenwert für die Sängerin gehabt, da es ihr erstes Projekt dieser Art seit über 30 Jahren gewesen wäre. Dollys Fans haben in den sozialen Medien auf Freidas Aufruf reagiert und ihrem Idol ihre Unterstützung zugesichert.

Dolly Parton, Sängerin
Getty Images
Dolly Parton, Sängerin
Dolly Parton im Mai 2023
Getty Images
Dolly Parton im Mai 2023
Dolly Parton beim Spiel der Dallas Cowboys gegen die Washington Commanders, November 2023
Getty Images
Dolly Parton beim Spiel der Dallas Cowboys gegen die Washington Commanders, November 2023
