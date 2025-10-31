Olli Pocher vs. Christian Wolf: Kommt der Live-Showdown?

Oliver Pocher (47) und Christian Wolf (30) liefern sich auf Social Media derzeit einen Schlagabtausch der besonderen Art. Nach mehreren Auseinandersetzungen auf Instagram steht nun ein mögliches Treffen der beiden zur Diskussion. Eigentlich wollte Moderator Ben von "Ungeskriptet" die beiden für einen Podcast zusammenbringen – doch statt eines ruhigen Gesprächs fliegen nun die Fetzen. Olli erklärte in seiner Instagram-Story, er habe vorgeschlagen, das Treffen als großes Live-Event mit Publikum und Spendenaktion zu gestalten. "Den kompletten Gewinn dieser Veranstaltung spende ich gerne für Kinder, die durch die Ronald-McDonald-Stiftung unterstützt werden", betonte der Comedian. Christian hingegen möchte stattdessen ein ruhiges und privates Gespräch ohne Show-Elemente führen.

Christian Wolf betonte in seiner Instagram-Story, dass er sich grundsätzlich bereit erklärt habe, an einem Gespräch teilzunehmen, dies aber klar an die Voraussetzung eines diskreten Formats knüpfe. Der Unternehmer, der sich selbst gern für offene Debatten starkmacht, will kein Show-Spektakel, sondern ein "ehrliches Gespräch ohne Performance, ohne Presse, ohne Inszenierung". Statt Eintrittsgelder zu sammeln, schlug er vor: "Wir spenden beide gemeinsam von unserem Geld das, was das Event eingebracht hätte." Olli konterte prompt: "Weil du Schiss vor Leuten hast, musst du das Ding hier nicht so drehen, wie es für dich passt!" Er wirft Christian vor, sich vor der Öffentlichkeit zu drücken und die Situation zu verdrehen. Ob die beiden tatsächlich live aufeinandertreffen, bleibt offen – doch eines ist sicher: Der Schlagabtausch zwischen ihnen sorgt schon jetzt für jede Menge Show.

Die Rivalität zwischen den beiden hat bereits zuvor für Aufsehen gesorgt – auch abseits der aktuellen Pläne. Als Christian Wolf vor einigen Monaten Oliver Pochers Ex-Frau Amira Aly (33) für einen Werbespot seiner Marke gewinnen konnte, wurde dies als gezielte Spitze gegen Olli interpretiert. Amira selbst schien sich in dem humorvollen Clip bewusst von "Machos" zu distanzieren, was von Beobachtern als dezenter Kommentar zur öffentlichkeitswirksamen Auseinandersetzung verstanden wurde. Die Spannungen zwischen den beiden könnten nun in einem Aufeinandertreffen, gleich welcher Art, einen neuen Höhepunkt finden.

Collage: Oliver Pocher und Christian Wolf

Christian Wolf bei der The Founder Summit 2025 im April

Oliver Pocher bei der Premiere des Theaterstücks "Der eingebildet Kranke", 2025