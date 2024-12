So will Christian Wolf Karriere und zwei Kinder vereinbaren

Durch seinen Beruf als Unternehmer und Influencer hat Christian Wolf schon jetzt einiges zu tun. Auch in Zukunft wird sich das nicht ändern: Mit der Schwangerschaft seiner Freundin Romina Palm (25) wird sein Leben im nächsten Jahr noch turbulenter werden. Neben dem ungeborenen Kind hat der Ernährungsberater nämlich auch seinen Sohn Noah, den Christian mit Ex-Freundin Antonia Elena teilt. Wie der Online-Coach seine Karriere und zwei Kinder unter einen Hut kriegen möchte, verriet er nun in einem Q&A auf Instagram. Dabei sehe er es nicht als Hindernis, beruflich eingespannt zu sein – im Gegenteil: "In meiner Position wäre es ein viel größeres Risiko, wenn meine Kinder mich nicht hart arbeiten sehen würden."

Der 29-Jährige will also weiterhin jobtechnisch Gas geben. Sorgen um seinen Nachwuchs mache er sich deshalb allerdings nicht. "Ich bin froh, dass ich von klein auf gesehen habe, wie viel mein Dad arbeitet. Und wie viel Verantwortung er hat", erinnerte sich Christian. Dass sein eigener Vater in seiner Kindheit auch im Urlaub ab und zu arbeiten musste, schien den zukünftigen Zweifachpapa damals nicht zu stören: "[...] das hat mir nicht nur sehr viel Respekt ihm gegenüber gezeigt, sondern mich auch gelehrt, dass man seinen Sinn und die Verantwortung nur findet, wenn man arbeitet." Nach diesem Glaubenssatz handelt Christian wohl auch in Bezug auf seinen fast neun Monate alten Sohn, den er laut der Fragerunde auf seinem Social-Media-Profil nur alle zwei bis vier Tage sieht.

Bereits in Christians letzter Partnerschaft war Zeit ein schwieriges Thema. Nach dem Ende seiner Beziehung mit Antonia hatte er Stellung zur Trennung genommen und dabei auch ein Event seiner Firma thematisiert, das nicht ganz nach seinem Wunsch verlaufen sei. Christian müsse sehr viel Zeit in seine Firma und deren Organisation stecken. "Genau diese Dinge sind der Grund, wieso wir jetzt nicht mehr in einer Beziehung sind, weil ich einfach zu wenig Zeit habe", erläuterte der More-Nutrition-Gründer damals in seiner Story.

Instagram / christianwolf Christian Wolf, Fitness-Influencer

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena und Christian Wolf im September 2022

