Dates & Freundschaft+: So läuft Anne Wünsches Single-Leben

Anne Wünsche (34) geht aktuell Single durchs Leben. Sie und ihr ehemaliger Partner Karim haben sich im vergangenen August getrennt. Abgeschlossen mit den Männern hat das Erotikmodel trotz Liebesflaute nicht – Anne hatte seither schon ein paar Treffen und auch eine Freundschaft Plus führte sie zwischenzeitlich. Viele Dates waren es aber nicht, wie sie gegenüber BestFans verrät. "Drei Dates in drei Monaten. Ich schwanke oft zwischen: 'Ich wäre schon wieder bereit, jemanden kennenzulernen' und 'Ich hab grad null Bock auf Männer!'", gibt sie zu verstehen.

Eines der Dates entwickelte sich spontan zu einem One-Night-Stand – doch viel mehr wurde daraus nicht. "Der Funke ist dann nicht übergesprungen", gibt Anne preis. Allerdings setzt sich die Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheit beim Thema Männer und Beziehungen nicht unter Druck: "Wenn etwas Ernstes entsteht, schön. Wenn es nur locker ist, ist das auch okay." Für die OnlyFans-Unternehmerin ist es einfach wichtig, den für sie richtigen Mann zu finden, der sie so respektiert, wie sie ist: "Wichtig ist mir, dass ein Mann liebevoll ist und mein Leben akzeptiert – meine Kinder, meinen Job, meine Hunde. Das sind keine verhandelbaren Punkte", betont sie.

Anne ist Mutter von drei Kindern: Miley, Juna und Sávio. Ihre jüngere Tochter Juna, die aus der Beziehung mit Ex-Partner Henning Merten (35) hervorging, feierte jüngst ihren zehnten Geburtstag. Rund um diesen tollen Tag machte Anne aber für sie ärgerliche Neuigkeiten publik: Die Influencerin erhielt ein Anwaltsschreiben, in dem Henning ihr das Reisen mit der gemeinsamen Tochter verbietet. Anlass für dieses Verbot ist seine Sorge, Anne würde samt Kids nach Dubai auswandern. Das beschäftigt und belastet die 34-Jährige nun sehr.

