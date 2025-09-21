Leni Klum flasht die internationale Presse mit Dirndl-Look

Leni Klum (21) hat das Oktoberfest 2025 in München mit ihrem stilvollen Auftritt in einem eleganten schwarzen Dirndl eröffnet. Beim "Tiffany & Co"-Wiesn-Event auf der Theresienwiese zog das 21-jährige Model alle Blicke auf sich. Ihr modernes, figurbetontes Dirndl mit tiefem Ausschnitt und feinem Design wurde durch klassische schwarze Pumps, weiße Rüschensocken und edlen Schmuck perfekt ergänzt. International sorgte ihr Look ebenfalls für Furore: Die britische Daily Mail bezeichnete Leni sogar als "Inbegriff von Chic".

Die Mischung aus moderner Anmutung und traditionellen Elementen ihres Outfits beeindruckte dabei nicht nur die Besucher auf der Wiesn. Auch britische Medien wie The Sun zeigten sich begeistert von Lenis Glamour und lobten die perfekte Balance ihres Looks, der laut den Berichten ein Musterbeispiel dafür ist, wie Trachtenmode stilvoll neu interpretiert werden kann. Lenis Outfit wird als ein neues modisches Statement gesehen, das sowohl auf Tradition setzt als auch modernen Stil verkörpert. Ihre Erscheinung hat die Messlatte für Trachtenmode auf der Wiesn ein Stück höher gelegt.

Bereits bei vergangenen Festlichkeiten konnte man sehen, wie sich Leni zu einer festen Größe im Rampenlicht entwickelt hat. Kürzlich zeigte sie sich auf dem von ihrer Mutter Heidi Klum (52) ausgerichteten "HeidiFest" in München gemeinsam mit ihrer Familie. In Begleitung ihrer Geschwister und anderer Familienmitglieder zeigte sie, dass die Klums nicht nur einzeln als Mode-Ikonen, sondern auch gemeinsam strahlen. Leni steht dabei längst nicht mehr nur im Schatten ihrer berühmten Mutter, sondern etabliert sich zunehmend als eigenständige Persönlichkeit im Mode- und Celebrity-Kosmos.

Getty Images Leni Klum im September 2025 in München

Getty Images Leni Klum im September 2025 in München

Getty Images Leni, Kayla, Henry, Tom Kaulitz, Heidi und Erna Klum, Bill Kaulitz, Johan und Lou beim HeidiFest