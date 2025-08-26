So süß gratuliert Leni Klum ihrem Freund Aris zum Geburtstag

Leni Klum (21) hat ihrem Freund Aris Rachevsky auf Instagram besonders liebevolle Geburtstagsgrüße übermittelt. In ihrer Story teilte das Model ein intimes Selfie der beiden, das offenbar direkt vor einem Kussmoment aufgenommen wurde. Leni ist darauf mit geschlossenen Augen zu sehen, ihre Lippen zärtlich gespitzt. Sie lehnt an der Schulter ihres Partners, während er sich ebenfalls zu ihr wendet. Zu diesem innigen Schnappschuss schrieb sie die Worte: "Alles Gute zum Geburtstag, mein Lieber."

Mit diesem Beitrag gewährte Leni Klum einmal mehr einen kleinen Einblick in ihre Beziehung zu Aris. Die beiden wirken auf dem Bild entspannt und vertraut. Während das Model ihre Follower mit der romantischen Geste verzückt, bleibt das Paar trotzdem sonst vergleichsweise zurückhaltend mit öffentlichen Liebesbeweisen. Es sind nur wenige Fotos der beiden in den sozialen Medien zu finden, weshalb solche Posts von den Fans umso mehr geschätzt werden.

Leni Klum und Aris Rachevsky schweben offensichtlich weiterhin auf Wolke sieben! Das Model, das längst erfolgreich seinen eigenen Weg im Modebusiness geht, zeigt sich mit dem Eishockeyspieler zwar nicht oft so innig und öffentlich – wenn, dann aber in umso zuckersüßeren Momenten. Schon in der Vergangenheit ließ Leni ihre Fans mit einem lässigen Couple-Pic an ihrem Alltag teilhaben – stylisch und total entspannt. Trotz ihres vollen Terminkalenders findet die Beauty offenbar genau das, was sie braucht: einen echten Ruhepol an der Seite ihres Liebsten.

Anzeige Anzeige

Instagram / leniklum Leni Klum und Aris Rachevsky, April 2025

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/stories/leniklum/ Leni Klum und ihr Freund Aris Rachevsky

Anzeige Anzeige

Instagram / leniklum Aris Rachevsky und Leni Klum küssen sich