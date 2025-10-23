"Taugt nicht": Marc-Robin Wenz schaut kein Reality-TV mehr

Marc-Robin Wenz macht Schluss mit Reality-TV – zumindest im Privaten. Im Promiflash-Interview erklärte er offen, dass er die Shows, in denen er selbst gern mitmischt, nicht mehr anschaut. Auf die Frage, ob er die aktuelle Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love verfolgt, reagierte er knapp und deutlich: "Ich schaue gar kein Reality-TV." Seinen TV-Konsum hat er mittlerweile offenbar drastisch reduziert und sieht auch keinen Anreiz mehr, die Formate zu verfolgen.

Den Grund für seine Abkehr vom Reality-TV nannte Marc-Robin ebenfalls offen: "Weil es mir einfach nicht mehr taugt, ehrlich gesagt." Trotzdem betonte er, dass es ihm Spaß macht, selbst Teil solcher Produktionen zu sein und diese Erfahrungen auszukosten. Das Abenteuer vor der Kamera und die besonderen Erlebnisse reizen ihn nach wie vor, jedoch beschränkt sich sein Interesse mittlerweile nur noch auf den aktiven Part und nicht mehr auf das Zuschauen vor dem Fernseher.

Trotz seines bewussten TV-Konsumverzichts bleibt Marc-Robin als Kandidat weiterhin gefragt. In der vierten Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" ist er gemeinsam mit Henna Urrehman am Start und steht schon vor der Ausstrahlung im Fokus der Diskussionen. Vor allem Hennas feministische Haltung sorgte in den sozialen Medien für hitzige Debatten. In einer Instagram-Story reagierte sie deutlich und sagte: "Geht mir einfach alle nicht auf den Sack. Schaut es euch einfach an, ihr werdet dann schon sehen." Ihren Teamkollegen hatte sie offenbar gezielt gewählt: "Ich wollte schon mit ihm an dem Format teilnehmen, weil ich dachte, er wäre gut in den Challenges und so weiter."

Instagram / marc.robiin Marc-Robin Wenz, Realitystar

RTL / Friederike Jacobitz Marc-Robin Wenz, "Ex on the Beach"-Kandidat 2025

Joyn / Nadine Rupp Henna Urrehman und Marc-Robin Wenz, Teilnehmer von "Forsthaus Rampensau"