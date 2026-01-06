Heidi Klums neuer Song: Überraschung oder Flop-Gefahr?

Heidi Klum (52) sorgt zum Jahresbeginn für Schlagzeilen – diesmal jedoch nicht durch ihre TV- oder Modelkarriere, sondern mit neuen musikalischen Plänen. Auf Instagram kündigte das internationale Model und die Unternehmerin die baldige Veröffentlichung ihres vierten Songs an. "Song Nummer 4 erscheint in Kürze", schrieb sie in einem Post, ohne dabei Details wie den Titel, den Musikstil oder potenzielle Gastkünstler preiszugeben. Während einige Fans sich in den Kommentaren begeistert und erwartungsvoll zeigten, fanden andere deutlich kritischere Worte. Ein Nutzer schrieb spöttisch: "Das klingt nach einer Drohung."

Heidis musikalische Karriere hatte laut OE24 zuletzt mit ihrer Neuinterpretation des 80er-Jahre-Hits "Sunglasses at Night" wieder Aufmerksamkeit erregt. Der nostalgische Remix sorgte 2024 für Gesprächsstoff, als das Model den Kultsong von Corey Hart in ein neues Gewand hüllte. Noch mehr Aufsehen erregte jedoch ihr Song "Chai Tea with Heidi", bei dem sie sich Unterstützung von niemand Geringerem als Snoop Dogg (54) holte. Mit ihrer allerersten Single "Wonderland" war Heidi 2006 sogar bis auf Platz 13 der deutschen Charts vorgedrungen, was sie immer wieder zu musikalischen Projekten inspiriert.

Abseits ihrer musikalischen Eskapaden ist Heidi vor allem für ihre Präsenz in der Modewelt und als Moderatorin bekannt. Privat scheint die 52-Jährige ihr Leben in vollen Zügen zu genießen, vor allem mit ihrem Ehemann, Musiker Tom Kaulitz (36). Auf Instagram teilt das Paar regelmäßig Einblicke in seinen Alltag. Heidi, die Mutter von vier Kindern ist, zeigt sich immer wieder als vielseitige Entertainerin, ob im Fernsehen, bei Familientreffen oder eben im Tonstudio. Ob ihr neuer Song die Kritiker überzeugen wird, bleibt abzuwarten.

Getty Images Heidi Klum bei der VIP Welcome Reception vor der Auslosung der FIFA WM 2026 in Washington, DC

Getty Images Heidi Klum illuminiert das Empire State Building zu Halloween in New York City

IMAGO / BREUEL-BILD Heidi Klum bei den Glamour "Women of the Year"-Awards, November 2025