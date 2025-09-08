Bergretter-Star Sebastian Ströbel ermittelt bald bei RTL

Sebastian Ströbel (48) wird in der spannenden neuen Krimireihe "Einsatz Seeler – Ein Lübeck-Krimi" als ehemaliger Polizist Eric Seeler zurück auf die Bildschirme kehren. Wie RTL berichtete, wird die Serie derzeit in der malerischen Hansestadt Lübeck und in Hamburg gedreht. Neben Sebastian wird Friederike Linke in der Rolle der kontrollierten Kommissarin Hannah Vogt zu sehen sein. Zusammen mit Straßenhund Gwena und vor einer maritimen Kulisse widmen sich die beiden Ermittler einem komplizierten Mordfall. Die Ausstrahlung des 90-minütigen Auftaktfilms ist für das nächste Frühjahr im Rahmen des RTL-Programms "Tödlicher Dienst-Tag" vorgesehen.

Im Mittelpunkt der Serie steht die ungleiche Zusammenarbeit zwischen dem ehemaligen Polizisten und der strengen Kommissarin. Eric Seeler, der inzwischen als Streetworker tätig ist, gerät in ein spannendes Krimidesaster, als einer der Jugendlichen aus seinem Projekt unter Mordverdacht steht. Die Ermittlungen führen ihn und Hannah Vogt zusammen, während sie gegen unterschiedliche Ansichten und Arbeitsmethoden anzukämpfen haben. Doch allmählich entwickelt sich deren konfliktreiche Beziehung zu einem funktionierenden Team, das sich den Abgründen von Macht, Verantwortung und Schuld stellt.

Sebastian ist den Fernsehzuschauern bereits bestens bekannt, insbesondere aus der ZDF-Serie "Die Bergretter". Nun wird er auch im RTL-Krimi für Spannung sorgen. Die verantwortliche Produktionsfirma ndF, die bereits die Erfolgsserie "Die Bergretter" produziert hat, ist ebenfalls für den Lübeck-Krimi engagiert. Der Film erweitert das Krimi-Angebot von RTL am "Tödlichen Dienst-Tag", an dem auch andere beliebte Serien wie "Dünentod" und "Alpentod" zur Primetime gezeigt werden. Diese Krimiserien haben sich dank ihrer spannenden Geschichten bereits eine große Fangemeinde aufgebaut und erreichen regelmäßig hohe Einschaltquoten.

Anzeige Anzeige

Sabine Finger Fotografie Sebastian Ströbel in "Die Bergretter"

Anzeige Anzeige

Getty Images Sebastian Ströbel bei der Jubiläumsfeier zum 75. von ndF in München

Anzeige Anzeige

Instagram / sebastianstroebel_official Sebastian Ströbel in den Bergen