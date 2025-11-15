So harmonisch ist das Familienleben von Jimi Blue und Yeliz

Jimi Blue Ochsenknecht (33) und Yeliz Koc (32) scheinen in Sachen Familienharmonie nun endlich ihren Rhythmus gefunden zu haben. Der Schauspieler erklärte im Gespräch mit der Bild, dass er täglich dazulerne, seit er mehr Zeit mit seiner vierjährigen Tochter Snow verbringt. War das Zusammenleben im vergangenen Jahr noch von Herausforderungen geprägt, wirkt das Familienleben jetzt deutlich entspannter. Jimi, seine Ex-Freundin und die kleine Snow verbringen nun wieder regelmäßig Zeit miteinander. Im Alltag packt Jimi nach eigener Aussage überall mit an: Er bringt Pakete zur Post, fährt zum Wertstoffhof, hilft im Haushalt und unterstützt Yeliz bei ihrer Beautyfirma. "Seit ich wieder regelmäßig hier in Hannover bin, helfe ich, wo ich kann", sagte er.

Das entlaste die Influencerin, die in den vergangenen Jahren vieles allein stemmen musste. Jimi betont: "Ich mag es, Aufgaben zu haben – das gibt mir Struktur." Auch beruflich steht für die kleine Familie ein Highlight an: Anfang Dezember startet ihre gemeinsame Serie "Yeliz & Jimi – We are family?!" bei Sky. Zuletzt lobte Yeliz ihren Ex sogar öffentlich in ihrer Story auf Instagram: "Er kann jederzeit kommen und auch so lange bleiben, wie er möchte."

Dass Jimi heute so viel Verantwortung übernimmt, ist das Ergebnis einer langen, persönlichen Entwicklung. Nach schwierigen Jahren mit finanziellen Problemen und öffentlichen Eskapaden arbeitet der Schauspieler nun daran, sein Leben neu auszurichten. Im Interview mit Bild gab er zu: "Finanziell läuft's auch stabiler, ich habe ein gutes Team mit Steuerberater und Anwalt. Es ist natürlich noch nicht alles perfekt, aber ich weiß, was ich tun muss." So findet er Schritt für Schritt zurück zur Normalität. Privat schätzt Jimi vor allem die gemeinsamen Momente mit seiner Tochter: "Ich fühle mich total wohl. Ich bin ja selbst innerlich noch ein bisschen Kind – vor allem, wenn ich mit Snow spiele."

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht, Yeliz Koc und Snow Elanie Koc

Imago Jimi Blue Ochsenknecht, 2024

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknech und Yeliz Koc im Juli 2025