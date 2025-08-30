Weltrekord aufgestellt: Matthias Killing schwebt über Berlin

Über den Dächern Berlins hat Matthias Killing (45) einen einzigartigen Weltrekord aufgestellt – das berichtet nun Joyn. Der bekannte Moderator des "Sat.1-Frühstücksfernsehens" lief in schwindelerregenden 50 Metern Höhe über eine Slackline und moderierte dabei live. Die Rekordleistung wurde von Guinness World Records überwacht, während Matthias Schritt für Schritt sicherer wurde. Inmitten der beeindruckenden Skyline der Hauptstadt sprach er charmant über die Erfolgsgeschichte der beliebten Morgensendung und zeigte dabei vollen Einsatz. Schließlich wurde der Weltrekord durch die Schiedsrichterin Lena Kuhlmann bestätigt – und Matthias stieg sichtlich erleichtert mit einem breiten Lächeln von der Slackline.

Dieser abenteuerliche Rekordversuch steht sinnbildlich für die Energie und Kreativität, die das "Sat.1-Frühstücksfernsehen" seit Jahren auszeichnen. Der 45-Jährige bewies nicht nur Mut, sondern auch seine professionelle Gelassenheit, selbst unter extremen Bedingungen. Solche Aktionen machen die Sendung besonders und zeigen, warum sie bei Zuschauern so beliebt ist. Matthias selbst wirkte in Interviews stets bodenständig und humorvoll, lässt aber auch immer wieder durchblicken, wie sehr ihm solche Herausforderungen Freude bereiten.

Seit 2009 steht Matthias Killing für das "Sat.1-Frühstücksfernsehen" vor der Kamera und hat sich zu einer festen Größe des Senders entwickelt. Neben seiner Arbeit für die Morgensendung ist er auch im Sportbereich aktiv. Ob als Field-Reporter bei Bundesliga-Spielen oder als Moderator bei Motorsport-Events wie der DTM – Matthias verbindet in seiner Karriere unterschiedliche Rollen auf eindrucksvolle Weise. Seine lange Zusammenarbeit mit dem Sender haben die "Sat.1-Frühstücksfernsehen"-Fans zuletzt mit Freude aufgenommen – und es scheint, als werde Matthias uns auch weiterhin mit seiner Mischung aus Charme, Leidenschaft und Professionalität überraschen.

Getty Images Matthias Killing, Moderator

Getty Images Matthias Killing im Dezember 2024

Getty Images Matthias Killing, Moderator

