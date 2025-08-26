Elizabeth Debicki und Brad Pitt gemeinsam am Set erwischt

Elizabeth Debicki (35) und Brad Pitt (61) wurden am Set ihres neuen Films "The Adventures of Cliff Booth" in Hollywood zusammen gesichtet. Laut Just Jared drehten die beiden Schauspieler am vergangenen Dienstagabend Szenen auf den Straßen der kalifornischen Filmmetropole. Elizabeth beeindruckte in einem eleganten weißen Anzug, während Brad mit einem lässigen Look aus braunem Hemd, beigefarbenen Hosen und Wildlederstiefeln glänzte. Ein besonderes Detail: Der Schauspieler trug eine längere Perücke. Der Film unter der Regie von David Fincher (63) ist eine Fortsetzung des Quentin-Tarantino-Erfolgs "Once Upon a Time… in Hollywood" aus dem Jahr 2019.

Details zur Handlung des Films werden bislang streng unter Verschluss gehalten. Es wird jedoch gemunkelt, dass die Geschichte acht Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers ansetzt – darauf deutet ein Filmplakat aus dem Jahr 1977 hin, das im Hintergrund einer Szene zu sehen war. Neben Elizabeth und Brad zählen auch Scott Caan (49), Corey Fogelmanis und Karren Karagulian zur prominenten Besetzung. Während die Fans gespannt auf den Film warten, zeichnete sich bei den Dreharbeiten bereits ab, dass der Stil der späten 1970er-Jahre eine zentrale Rolle spielen wird.

Dass Elizabeth nun an der Seite eines Stars wie Brad in einem neuen Projekt vor der Kamera steht, markiert einen bemerkenswerten Karriereschritt für die gefeierte Schauspielerin, die zuletzt vor allem durch ihre Rolle in der Serie "The Crown" überzeugte. Brad wiederum bleibt auch abseits der Kamera im Fokus der Öffentlichkeit: Seine frühere Ehe mit Jennifer Aniston (56) sorgt weiterhin für Schlagzeilen. Erst kürzlich sprach die Schauspielerin in einem Interview über die "Liebe im Dreieck" mit Brad und Angelina Jolie (50), ohne dabei jedoch allzu viele Details preiszugeben. Umso größer ist nun die Vorfreude der Fans auf die Zusammenarbeit der beiden Leinwandgrößen im kommenden Film.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Elizabeth Debicki und Brad Pitt

Getty Images Brad Pitt im Juni 2025 in London

Getty Images Elizabeth Debicki bei den 76. Primetime Emmy Awards im September 2024