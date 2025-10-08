Normalo-Rollen bringen Robert Pattinson an seine Grenzen

Robert Pattinson (39) hat verraten, dass es ihm überraschend schwerfällt, "normale" Menschen zu spielen, da er es gewohnt ist, Charaktere mit exzentrischen und düsteren Zügen darzustellen. Der 39-jährige Schauspieler, der derzeit den Film "Die My Love" mit Jennifer Lawrence (35) bewirbt, erklärte gegenüber dem Icon Magazin: "Es ist tatsächlich ziemlich schwierig, eine normale Person zu spielen, wenn man gewohnt ist, Freaks und ähnliche Rollen zu spielen." Der Film, der im Mai beim Filmfestival in Cannes Premiere feierte, zeigt Robert an der Seite von Jennifer, wie sie ein Paar in einer abgeschiedenen Gegend in Montana spielen.

In "Die My Love" spielt Robert den Charakter Jackson, der versucht, seiner Partnerin Grace durch ihre schwierigen Phasen zu helfen. Grace, eine Schriftstellerin und junge Mutter, verfällt langsam dem Wahnsinn, so die Synopsis des Films. Neben ruhigen Momenten voller Tanz und Harmonie zeigt der Trailer des Films auch intensive Auseinandersetzungen zwischen den beiden Hauptfiguren. Bereits im März hatte Robert gegenüber GQ erzählt, dass ihm gerade das Improvisieren bei den Tanzszenen schwerfiel, was ihn sogar an den Rand eines Zusammenbruchs brachte. Während Jennifer Lawrence und Regisseurin Lynne Ramsey es locker sahen, flehte er: "Wir müssen es entweder choreografieren oder streichen!"

Robert, der zuletzt als düsterer Batman in "The Batman" und in dem Science-Fiction-Film "Mickey 17" zu sehen war, hat seit 2020 nur in einer Handvoll Produktionen mitgewirkt. Mit Filmen wie der englischen Version von "The Boy and the Heron" festigte er dennoch seinen Status als vielseitiger Schauspieler. In der Zukunft stehen bereits spannende Projekte an, darunter "The Odyssey", inszeniert von Christopher Nolan (55), sowie "The Drama" an der Seite von Zendaya (29). Auch eine Fortsetzung von "The Batman" ist geplant, die voraussichtlich 2026 gedreht wird. Robert ist für seine zurückhaltende Art bekannt und hat trotz seines Ruhmes stets Wert darauf gelegt, den Fokus auf seine Filme und nicht sein persönliches Leben zu lenken.

Getty Images Robert Pattinson auf der "Twilight Breaking Dawn"-Premiere, 2011

IMAGO / SOPA Images Jennifer Lawrence beund Robert Pattinson bei der "Die My Love"-Premiere in Cannes

Getty Images Schauspieler Robert Pattinson