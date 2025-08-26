Das passiert nach Trennung mit Laura Maria Rypas Hunden

Laura Maria Rypa (29) und Pietro Lombardi (33) haben ihre Trennung bekannt gegeben. Das einstige Liebespaar, das nicht nur zwei gemeinsame Kinder, sondern auch vier Hunde teilt, steht damit vor einer neuen Lebenssituation. Während sich viele Fans sich sorgen, was nun aus den tierischen Familienmitgliedern wird, schaffte Laura nun in ihrer Instagram-Story Klarheit. "Ich habe jetzt so oft die Frage bekommen, ob ich meine vier Hunde abgebe oder wie das Ganze ablaufen wird. Aber für mich kommt das niemals infrage", stellte sie entschieden klar.

In ihrer Stellungnahme betonte der Social-Media-Star, dass sie auf keinen Fall an eine Trennung von ihren geliebten Vierbeinern denke. "Komme was wolle. Ich würde jeden Weg versuchen, um meine Hunde zu behalten. Im Leben denke ich keine Sekunde daran, sie abzugeben", unterstrich sie. Wie die Organisation zwischen ihr und Pietro nach der Trennung aussehen soll, ließ sie jedoch offen.

Laura hat sich in der Vergangenheit immer wieder als große Hundeliebhaberin gezeigt. In ihren Social-Media-Kanälen teilte sie oft Einblicke in das Leben mit ihren Vierbeinern. Die Hunde sind nicht nur Haustiere, sondern fest integrierte Familienmitglieder. Ihre klare Entscheidung, die Hunde trotz Trennung zu behalten, spiegelt ihre enge Bindung zu ihnen wider und zeigt, wie wichtig ihr diese Verbindung ist.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und ihr Hund, August 2025

IMAGO / Panama Pictures Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rypa, November 2023

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

