Diese zwei Reality-Damen bilden das erste Fame-Fighting-Duo

Fame Fighting 3 rückt immer näher und es ist Zeit für die ersten Paarungen. Das erste Match wird jetzt auf der Instagram-Seite des Events bekannt gegeben. Es handelt sich um das bisher einzige Frauen-Duo: "Raffaela Caramela vs. Franziska Apollonia. Kampf im Bantamweight", heißt es in dem Post. Bei Bantamgewicht handelt es sich um die niedrigste Gewichtsklasse im Boxen und bezieht sich bei Frauen auf ein Körpergewicht von unter 54 Kilogramm. Wie bei Fame Fighting üblich, haben auch die beiden Damen eine Hintergrundgeschichte und vor allem offene Rechnungen, die sie nun im Ring klären wollen.

Bei Raffaela und Franziska ist der Hintergrund auf ihre gemeinsame Teilnahme bei Temptation Island zurückzuführen. "Dieser Kampf hat viel Background-Story, wer 'Temptation Island' geschaut hat, weiß, was zwischen Raffaela & Marvin und Franziska & Jeremy abgegangen ist. Hier hat sich einiges angesammelt, was rauswill!", kündigt der Text weiter an. An dem TV-Treuetest nahm Raffaela zusammen mit ihrem Ex-Freund Jeremy teil. Die Influencerin kam dabei Verführer Marvin Manson immer näher, weshalb der hilflose Jeremy Trost bei Verführerin Franziska suchte und mit ihr knutschte. Die Konsequenz zog er noch in der Show – und trennte sich von seiner Freundin.

Aktuell scheinen sich die Wogen zwischen Raffaela und Jeremy ein wenig geglättet zu haben. Nach einem gemeinsamen Foto vermuteten Fans sogar, dass die beiden wieder ein Paar sind. Blieb die Frage, ob die Verflossenen ein Comeback tatsächlich in Betracht ziehen. Gegenüber Bild klärte Raffaela auf: "Wir sind nicht zusammen. Wir haben uns lieb und verbringen Zeit zusammen. Ein Comeback ist nicht ausgeschlossen, und wir würden uns das auch wünschen." Nach dem Drama bei "Temptation Island" versuchen sie und Jeremy aktuell an ihrer Beziehung und ihren Problemen zu arbeiten: "Wir haben gute und schlechte Tage, aber das gehört dazu. Wir genießen gerade einfach unsere Gesellschaft, und was kommt, kommt."

Instagram / raffaela.caramela Raffaela Caramela, Kandidatin bei "Temptation Island"

Instagram / franziskaapollonia Franziska Apollonia im August 2024

RTL Raffaela und Jeremy, Kandidaten bei "Temptation Island"

