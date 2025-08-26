Djibis Unfall: Anna-Maria brauchte eine Pause von Familie

Anna-Maria Ferchichi (43) hat im Podcast "Zwischen Dubai und Köln – mit Anna-Maria und Kim" offenbart, dass sie ihren letzten Familienurlaub vorzeitig abbrach. Auslöser für diese drastische Entscheidung war ein schwerer Unfall ihres Sohnes Djibi. Bei einer Fahrt mit einem Water-Toy zog sich der Junge so schwere Verletzungen zu, dass er im Krankenhaus erst genäht und später operiert werden musste. Die Podcasterin erklärte, dass sie daraufhin den Urlaub nicht mehr fortsetzen konnte: "Ich habe gedacht, ich muss hier weg. Ich habe dann zu Anis und den Kindern gesagt: Ich werde wieder nach Hause fahren."

Der Unfall ihres Sohnes setzte der achtfachen Mutter deutlich zu. Der Stress und die Verantwortung ließen kaum Raum für Entspannung und führten sogar dazu, dass sie sich ausgebrannt fühlte. "Bei mir war kein Platz mehr zum Atmen", schilderte Anna-Maria die Situation. Nach diesem emotionalen Tiefpunkt zog sie die Reißleine und entschied sich, zurück nach Dubai zu fliegen – ohne Familie. "Ich musste alleine sein, ich ertrage das nicht", gestand sie. In ihrer Heimatstadt konnte sie erstmals seit 15 Jahren ein paar Momente nur für sich genießen und neue Kraft tanken.

Anna-Maria Ferchichi, die mit ihrem Mann Anis Ferchichi – alias Bushido (46) – und den gemeinsamen acht Kindern in Dubai lebt, spricht immer wieder offen über die Herausforderungen des Familienalltags. Schon in früheren Interviews hatte sie betont, wie intensiv und fordernd das Leben mit einer Großfamilie sein kann. Im Podcast verriet sie auch, dass dies das erste Mal war, dass sie ganz allein Zeit für sich genommen hat. "Das tat mir so gut", berichtete die Unternehmenskünstlerin, für die Familie und Selbstfürsorge nun offenbar besser in Einklang gebracht werden sollen.

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi berichtet aus dem Urlaub mit Sarah Connor

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anis und Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern und den Nannys, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / bush1do Bushido und Djibi, Juni 2025

Anzeige