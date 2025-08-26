Fiasko: "Prominent getrennt"-Männer verspielen hohe Summe

In der aktuellen Folge von Prominent getrennt sorgte eine reine Männergruppe für ordentlich Wirbel – und Enttäuschung. Die jungen Männer, bestehend aus Jonny Jaspers (32), Felix, Adrian, Nico Nizou und Giuliano, wurden von Jenny (26) und Nico ins Rennen geschickt, um eine große Summe Geld zu erspielen. Auf einer Plattform, die in die Höhe gefahren wurde, galt es, mit einem Sprung Geldsäcke zu erreichen, die die Preisgeldsumme enthielten. Doch die Mission verlief alles andere als nach Plan: Von den ursprünglich 100.000 Euro blieben am Ende lediglich 12.000 Euro übrig. "88.000 Euro einfach so verballert, das ist der Wahnsinn", kommentierte Adrian das Desaster sichtlich frustriert.

Während Adrian und Giuliano zumindest kleine Erfolge erzielten und gemeinsam 1.100 Euro retten konnten, hagelte es bei ihren Teamkollegen herbe Verluste. Felix verlor 500 Euro, als er sich an der Stange festklammerte und sich weigerte zu springen. Jonny schaffte den Sprung, kam jedoch nicht weit genug und verursachte einen Verlust von 3.000 Euro. Der größte Rückschlag kam schließlich durch Nico, der die 10.000 Euro in seinem Geldsack nicht erreichen konnte. Insgesamt verspielten die Männer während des Spiels also 13.500 Euro – ein herber Verlust.

Für zusätzliche Reibung sorgten die Kommentare der Frauen, die das Spielgeschehen beobachteten. Während die Männer in der Vergangenheit gerne beteuerten, dass sie leistungsfähiger seien, zeigte sich insbesondere Laura (25) schadenfroh: "Wie mein Ex so schön gesagt hat: ‚Männer sind einfach leistungsfähiger.‘ Das haben sie wohl heute nicht bewiesen." Auch Jenny und die anderen Frauen konnten sich ein Schmunzeln nicht verkneifen, da die erwarteten Top-Leistungen letztlich ausblieben. Jonny resümierte das Ganze selbstkritisch: "Da hätten wir auch normal arbeiten gehen können."

