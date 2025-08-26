Gekränktes Ego: Ariel kontert Giuliano Hedigers Sticheleien

Ariel ist momentan in den Formaten Prominent getrennt und Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen. Doch nicht jeder freut sich über ihren Erfolg: Ihr Ex-Partner Giuliano Hediger ließ in den vergangenen Wochen kein gutes Haar an der rothaarigen Influencerin und sparte nicht mit Seitenhieben in der Öffentlichkeit. Zu den Sticheleien äußert sich Ariel nun auf Instagram und zeigt sich enttäuscht: "Ich finde es sehr schade, dass er mich so krass in der Öffentlichkeit hatet, nur weil ich interessanter bin als er… Aber da kann ich nichts dafür, dass er nicht gebucht wird. Man merkt halt einfach sein gekränktes Ego."

Doch bei "Are You The One – Reality Stars in Love" hat Ariel ein klares Ziel vor Augen. Wie sie in einer weiteren Story verrät, sucht sie in der Datingshow nicht nur Abenteuer, sondern vor allem die große Liebe. "Tatsächlich war meine Intention, mich zu verlieben und einfach wieder zu merken, wie schön das Gefühl ist", erklärt sie. Ob ihre Mission erfolgreich war, bleibt bisher ein Geheimnis. Die Fans müssen sich noch etwas gedulden, um herauszufinden, ob Ariel ihr Herz tatsächlich neu vergeben hat.

Ariel und Giuliano verbindet eine turbulente Vergangenheit, die auch nach ihrer Trennung nicht zur Ruhe zu kommen scheint. Während der ehemalige Love Fool-Teilnehmer wiederholt öffentlich Kritik an der Reality-Darstellerin übt, bleibt sie gelassen und konzentriert sich auf ihre Karriere.

Instagram / _ariel__61 Ariel und Giuliano Lorenzo Hediger im Jahr 2024

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Lorenzo Hediger mit seiner Ex Ariel und der gemeinsamen Tochter, Juni 2025

RTL "Prominent getrennt"-Kandidaten Ariel und Giuliano Lorenzo Hediger