Kommentar über Ozzy Osbourne lässt Kelly Osbourne ausrasten

Ein respektloser Kommentar der Wrestlerin Becky Lynch hat Kelly Osbourne (40) auf die Barrikaden gebracht. Bei einem Event der WWE am vergangenen Montag äußerte sich Becky in Bezug auf den Tod von Ozzy Osbourne (†76) abfällig über dessen Heimatstadt Birmingham. "Das einzig Gute, das von hier kam, ist vor einem Monat gestorben", sagte die 38-jährige Wrestlerin vor Publikum. Sie fügte hinzu: "Aber fairerweise muss man Ozzy Osbourne zugestehen, dass er genug Verstand hatte, nach L.A. zu ziehen. Ich würde auch sterben, wenn ich in Birmingham leben müsste." Kelly reagierte daraufhin wutentbrannt auf Instagram.

Die Tochter des im Juli verstorbenen Musikers teilte ihre Empörung direkt mit ihren Fans und richtete persönliche Worte an Becky sowie die WWE. "Becky Lynch, du bist eine respektlose Drecksau!", schrieb Kelly in ihrer Story. Zudem verurteilte sie, dass solch unangebrachte Bemerkungen überhaupt auf einer Bühne der WWE erlaubt werden. "Birmingham würde dich nicht mal löschen, wenn du brennst." Damit verteidigte Kelly nicht nur die Ehre ihres Vaters, sondern auch seine Wurzeln, die Ozzy stets in Interviews betonte und öffentlich schätzte.

Die Familie Osbourne trauert um Ozzy, dessen Tod durch ein emotionales Statement bekanntgegeben wurde. "Er war mit seiner Familie umgeben von Liebe", hieß es darin. Kurz danach bedankte sich Kelly auf Instagram bei den Fans für die überwältigende Unterstützung. "Die lieben Nachrichten von euch haben mir durch die schwersten Momente meines Lebens geholfen", schrieb sie in einer emotionalen Botschaft. Sie gab zu, dass der Verlust sie weiter stark belaste, aber dass die geteilte Trauer und das Andenken an ihren Vater Trost spenden würden. Abschließend setzte sie die Hashtags "#BirminghamForever" und "#OzzyForever" und unterlegte ihre Worte mit dem Song "See You on the Other Side".

Collage: Instagram / kellyosbourne, Getty Images Collage: Kelly Osbourne und Becky Lynch

IMAGO / Newscom / AdMedia Ozzy Osbourne, Sänger

Getty Images Ozzy Osbourne und Kelly Osbourne in L.A. im Januar 2025

