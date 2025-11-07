Zu Sidneys Geburtstag: Kelly Osbourne teilt Fotos mit Ozzy

Kelly Osbourne (41) hat auf Instagram rührende Fotos geteilt, um den dritten Geburtstag ihres Sohnes Sidney zu feiern. Dabei rückte besonders eine Erinnerung in den Fokus: ihr verstorbener Vater Ozzy Osbourne (†76). Die Schnappschüsse zeigen den legendären Black-Sabbath-Sänger in liebevollen Momenten mit seinem Enkel. In einem der Bilder planschte Ozzy mit Sidney im luxuriösen Außenschwimmbad, in einem anderen kuschelte er gemeinsam mit Tochter Kelly und Ehefrau Sharon (73) mit dem Kleinen im Bett. "Ich habe Rotz und Wasser geweint, als ich dieses Video gemacht habe", schrieb Kelly in ihrem Post. Sie fügte hinzu: "Papa schaut stolz auf dich herab. Du bist drei! Ich liebe dich."

Die Erinnerungen an Ozzy, der am 22. Juli an Herzversagen starb, haben die letzten Monate geprägt. Erst kürzlich nahm Kelly bei den Birmingham Awards den Lebenswerk-Preis ihres Vaters entgegen und hielt eine berührende Dankesrede. Sie hob dabei hervor, wie stolz ihr Vater auf seine Herkunft war und dass er bis zuletzt eine tiefe Verbindung zu seiner Heimatstadt Birmingham hatte. Besonders bewegend sei es für Ozzy gewesen, kurz vor seinem Tod ein letztes Konzert mit Black Sabbath in Birmingham zu spielen und den Ort, der ihm so viel bedeutete, verabschieden zu können. Das letzte Konzert, das im Juli im Villa Park stattfand, wurde in vielen Augen zum emotionalen Höhepunkt des Musikers.

Kelly, die aktuell auch selbst große Unterstützung durch ihre Familie erfährt, teilte zudem Einblicke in die Nähe, die sie zu ihrem Vater hatte – unter anderem durch liebevolle Geburtstagskarten, die ihr Ozzy jedes Jahr schrieb. Diese Erinnerungsstücke seien ein sichtbares Zeichen seiner Zuneigung, erklärte Kelly gerührt. Ihre Mutter Sharon bestätigte dies liebevoll mit einem Geburtstagsgruß an Kelly und betonte den Stolz und die Liebe, die sie für ihre Tochter empfinde. Für die Familie Osbourne spielt die gegenseitige Verbundenheit eine zentrale Rolle – ein Wert, den auch Ozzy zu Lebzeiten lebte und an seine Kinder weitergab.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Osbourne im Juli 2025 in Birmingham

Anzeige Anzeige

Instagram / kellyosbourne Sharon und Ozzy Osbourne mit ihrem Enkel Sidney

Anzeige Anzeige

Instagram / kellyosbourne Ozzy Osbourne im Pool mit seinem Enkel Sidney