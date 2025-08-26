Kurz vorm Finale: Doppel-Aus bei "Prominent getrennt"

Bei Prominent getrennt kochen vor dem Finale noch einmal die Emotionen hoch. In der letzten Nominierungsrunde müssen sich die Ex-Paare wieder einmal gegenseitig rauswählen – eine Entscheidung, die für reichlich Spannung sorgt. Laura Peuker (25) und Jonny Jaspers (32) müssen schließlich die Show verlassen, nachdem Giuliano Hedinger und Ariel, Jana Klein und Sidar Sahin sowie Nico Nizou und Jennifer Iglesias (26) sie als stärkste Konkurrenz einstufen und gegen sie stimmen. Für Laura ist das Aus ein schwerer Schlag – sie bricht in Tränen aus. Jonny verabschiedet sich mit deutlichen Worten: "Eine Sache möchte ich euch noch sagen: F*ckt euch."

Doch damit ist das Drama noch nicht vorbei. In einer weiteren Prüfung müssen die verbliebenen fünf Paare mit ihren Armen und Beinen an Becher geknotet, Wasser aus einem Behälter schöpfen und in einen Messbecher füllen. Die Aufgabe verlangt nicht nur Geschick, sondern auch Teamgeist. Während Babu und Felix Davidson mit starker Leistung überzeugen, geraten Jenny und Nico in einen heftigen Streit. Genervt bricht die 26-Jährige ab und fordert ihren Ex auf, allein weiterzumachen. Am wenigsten erfolgreich sind schließlich Adrian Loevenich und Justyna Pralina – für sie bedeutet das Aus im Spiel gleichzeitig das Ende aller Finalträume.

Für Jonny dürfte das verpasste Finale allerdings nur eine untergeordnete Rolle spielen. Im Podcast "Blitzlichtgewitter" erklärte er kürzlich, dass er ursprünglich gar nicht bei "Prominent getrennt" mitmachen wollte. Seine Teilnahme habe er allein wegen seiner Gefühle für Laura zugesagt: "Liebe macht blind. Zu viel Liebe macht blind – in Bezug auf die Beziehung und in Bezug auf Entscheidungen." Sein einziges Ziel sei gewesen, seine Ex-Partnerin zurückzugewinnen: "Das habe ich mehrfach in der Show gesagt – und das habe ich versucht."

RTL "Prominent getrennt"-Kandidaten, 2025

RTL Laura Peuker, "Prominent getrennt" 2025

RTL Felix Davidson & Babu, "Prominent getrennt" 2025

