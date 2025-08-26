Meghans herzzerreißende Trennung von Archie und Lilibet

Herzogin Meghan (44) hat in ihrer Netflix-Serie "With Love, Meghan" ein emotionales Geständnis über ihre schwierigste Zeit als Mutter gemacht. Im Gespräch mit dem Designer Tan France (42) sprach sie über die 17 Tage, die sie und ihr Ehemann Prinz Harry (40) im September 2022 von ihren Kindern Archie und Lilibet getrennt waren, als sie wegen des Todes von Queen Elizabeth II. (†96) unerwartet lange in Großbritannien verweilten. "Der längste Zeitraum, den ich je ohne meine Kinder war, waren fast drei Wochen", sagte Meghan. "Mir ging es … nicht gut." Das Paar hatte ursprünglich nur eine kurze Reise geplant, doch die Beerdigung veränderte alles.

Meghan und Harry befanden sich damals bereits in Europa für Wohltätigkeitsveranstaltungen, als die Nachricht vom Tod der Königin sie erreichte. Ihre geplante Rückkehr nach Kalifornien musste aufgeschoben werden, und die beiden blieben für Trauerfeierlichkeiten bis zum 19. September im Vereinigten Königreich. Wie Harry später in seinem Buch "Spare" schrieb, war die plötzliche Verlängerung sowohl eine emotionale als auch logistische Herausforderung für das Paar. Nach ihrer Rückkehr ließen sie Archie und Lilibet nicht aus den Augen, so sehr hatten sie die Kinder vermisst.

In ihrer Show zeigt sich Meghan immer von ihrer familiären Seite! Fans bekommen regelmäßig süße Einblicke in die kleinen Rituale ihres Alltags: Zum Frühstück überrascht sie ihre Kids gern mit "besonderen" Pfannkuchen, verfeinert mit Chiasamen – besonders Tochter Lilibet freut sich immer riesig darüber. Außerdem gewährt die Serie Einblicke in Meghans kreativen Alltag in Montecito: Sie tüftelt an neuen Rezepten, empfängt prominente Gäste und bindet ihre Kids immer wieder in die Küchen-Action ein. Gerade diese Szenen zeigen perfekt, wie herzlich und harmonisch es bei der Familie zugeht – ein echtes Familienspecial für die Zuschauer!

Getty Images Herzogin Meghan im August 2024

Getty Images Tan France im Februar 2025 in L.A.

Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet im Disneyland, Juni 2025