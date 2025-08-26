Miley Cyrus' neuer Song "Secrets" ist für Papa Billy Ray

Billy Ray Cyrus (64) hat einen bisher unveröffentlichten Song seiner Tochter Miley Cyrus (32) präsentiert, der ihm gewidmet ist. Das Stück mit dem Titel "Secrets" wurde von Miley geschrieben und gesungen und zudem von Billy Rays Lieblingsband Fleetwood Mac musikalisch untermalt. Mit sichtbarer Freude filmte sich der Country-Star in einem Feld, während er das Lied auf seinem Handy abspielte. Dabei konnte er nicht aufhören, den Kopf im Takt der Musik zu bewegen und zufrieden zu lächeln. Auf Instagram dankte Billy Miley für das berührende Geburtstagsgeschenk und erklärte voller Stolz: "Zu meinem Geburtstag hat Miley mir Musik geschenkt und mir ein Lied namens Secrets geschrieben und meine Lieblingsmusiker Fleetwood Mac dazu gebracht, darauf zu spielen! Ich liebe dich Mile "

Wie Miley bereits im Sommer in Monica Lewinskys Podcast "Reclaiming" enthüllte, diente ihr Vater als Inspiration für den bewegenden Song. Sie erklärte, dass sie für ihren Vater ein sicherer Ort sein wolle – jemand, dem er auch schwierige und belastende Themen anvertrauen könne. "Ich wollte diejenige sein, bei der er sich sicher genug fühlte, mir die Dinge zu erzählen, die für die Familie belastend und schädlich sind. Aber ich wollte auch, dass er glaubt, dass ich als mittleres Kind alt genug bin, um einiges davon zu tragen", erklärte die Sängerin offen. Das Lied zeigt auf eindrucksvolle Weise die Bindung, die trotz Hochs und Tiefs zwischen den beiden besteht.

Lange Zeit sah es allerdings nicht nach Versöhnung zwischen dem einst so vertrauten Vater-Tochter-Duo aus. Wie das Portal Page Six damals berichtete, hatten Miley und ihr Vater seit längerer Zeit keinen Kontakt mehr. Die Sängerin soll laut einem Insider "kein Interesse" gezeigt haben, das schwierige Verhältnis zu reparieren. Auch die Sorge um den umstrittenen Auftritt von Billy bei der Amtseinführung von Donald Trump (79) riss alte Wunden auf. "Miley war beunruhigt", hieß es, und auch ihre Schwester zeigte sich besorgt: Noah habe ihren Vater "bedingungslos" geliebt und wünsche sich nur das Beste für ihn. Mittlerweile hat sich die Familie aber offenbar doch wieder zusammengerauft.

Anzeige Anzeige

Getty / Dia Dipasupil, Getty / Bryan Steffy Collage: Miley Cyrus und Billy Ray Cyrus

Anzeige Anzeige

Instagram / billyraycyrus Billy Ray Cyrus, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Miley Cyrus, Sängerin

Anzeige