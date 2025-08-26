Nach Trennung: Pietro Lombardi meldet sich mit Überraschung

Pietro Lombardi (33) ist nach der Trennung von Laura Maria Rypa (29) wieder zurück im Netz. Und für seine Fans hat der Sänger auch direkt eine Überraschung geplant. Worum genau es geht, kann er noch nicht verraten. Aber in seiner Instagram-Story erklärt er, dass es etwas mit Love Island zu tun hat: "Ich habe euch ja vor ungefähr zwei Wochen gesagt, dass es eine Überraschung bezüglich Pietro Lombardi und 'Love Island' gibt. Und diese Überraschung sage ich euch in den nächsten ein bis zwei Tagen. Denn da kommt was ganz, ganz Schönes und auch etwas, was ihr euch alle wieder gewünscht habt, denke ich." Unter der Story klärt Pietro aber direkt auf: "Und nein, ich bin kein Kandidat, aber denke, das ist klar."

Pietro ist bekanntermaßen ein großer Fan von "Love Island". In der Vergangenheit diskutierte er die Episoden oft gemeinsam mit seinen Anhängern. Das machte er via Livestream in den Werbepausen während der TV-Ausstrahlung. Die freiwillige Beteiligung des 33-Jährigen wurde fast schon ein fester Bestandteil der Show. Bis 2021 schaltete sich sogar ab und zu die ursprüngliche Moderatorin Jana Ina Zarrella (48) in den Stream ein. Als Sylvie Meis (47) die Moderation übernahm, schien Pietros kleine Tradition aber ein wenig einzuschlafen. Denkbar wäre daher, dass der ehemalige DSDS-Juror jetzt vielleicht eine Art Podcast startet oder eine Aftershow moderiert. Auf der anderen Seite könnte er auch den diesjährigen Titelsong für die kommende Staffel Love Island VIP singen oder bei einer der Mottopartys in der Sendung auftreten.

Pietros eigenes Liebesleben steht derzeit hingegen Kopf. Erst vor rund einer Woche bestätigte Laura die Trennung des einstigen Traumpaares – und das, obwohl sie zwei gemeinsame Kinder haben. Der "Phänomenal"-Interpret tauchte zunächst im Netz ab und soll sich Gerüchten zufolge in seinen Heimatort zurückgezogen haben. Das ist jetzt vorbei, denn in wenigen Tagen wird Pietro zusammen mit Max Schradin (47), MontanaBlack (37) und anderen bekannten Streamern zur dreitägigen Rentner-Tour aufbrechen – Livestream auf Twitch inklusive. Zur Trennung schweigt er bisher beharrlich und die Gründe für das Liebes-Aus sind noch nicht bekannt.

Getty Images Pietro Lombardi, Sänger

Getty Images Pietro Lombardi bei "Deutschland sucht den Superstar" 2024

IMAGO / Panama Pictures Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rypa, November 2023