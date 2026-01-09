Wegen Tochter: Stecken Elena Miras und Julian in Friendzone?

Bei Make Love, Fake Love lässt Kandidat Julian in Folge sechs die Maske fallen: Er bittet Single-Lady Elena Miras (33) zu einem Einzelgespräch in der Villa und spricht dort ein sensibles Thema an – ihre Tochter. Vor laufenden Kameras macht er klar, was ihn beschäftigt: Ein Kind aus einer früheren Beziehung sei für ihn ein No-Go. "Ganz am Anfang habe ich gesagt, es wäre ein echtes No-Go für mich, wenn schon ein Kind mit einem anderen da ist", erklärt er und schiebt nach, er wolle das offen kommunizieren, weil er wisse, dass Elena Mutter ist. Elena reagiert sichtbar überrascht: "Das ist krass." Doch statt die Situation eskalieren zu lassen, hört sie zu und will verstehen, was hinter seiner Haltung steckt.

Im weiteren Gespräch begründet Julian seine Sicht mit seinem Wunsch, eines Tages eine eigene Familie zu gründen. Im Einzelinterview sagt der 30-Jährige, das offene Wort habe sich wie eine Befreiung angefühlt. Elena nimmt ihm die Ehrlichkeit nicht übel. Im Gegenteil: Sie nennt ihn "einen geilen Typen", bedankt sich für die klare Ansage und gesteht, dass sie ohne eigenes Kind womöglich ähnlich denken würde. Die Offenheit beeindruckt sie: "Das hat ihn schon sehr attraktiv gemacht – diese Ehrlichkeit, diese Männlichkeit." Gleichzeitig zieht sie spielerisch eine Linie und ernennt ihn zum einzigen "Bro" in der Villa. Julian hält sich Optionen offen und fragt im Interview augenzwinkernd: "Ich will jetzt nichts ausschließen – aber wieso sollte nicht auch mal der beste Buddy wegen Ehrlichkeit gewinnen?"

Schon zwei Wochen zuvor hatten die neuen Bewohner der Villa Probleme, bei der Reality-TV-Bekanntheit richtig zu punkten. Beim damaligen Einzug von Oskar und Julian herrschte eher Zurückhaltung als spannender Flirt-Talk. Die Single-Lady zeigte sich enttäuscht. "Es sind schon sympathische Jungs, aber ich hab das Gefühl, dass sie nicht wissen, wo sie hier sind", sagte Elena damals. Offene Fragen blieben aus, echtes Interesse wollte nicht so recht aufkommen – zu wenig für jemanden, der auf klare Zeichen setzt.

RTL Elena Miras und "Make Love, Fake Love"-Kandidat Julian

RTL Elena Miras bei "Make Love, Fake Love"

RTL Julian, "Make Love, Fake Love"-Kandidat 2025